英媒：印军总长声称时刻准备与中巴两线作战

图片版权 Getty Images Image caption 中印军队对峙长达10周之久

英国《卫报》周四（7日）报道，印度军方首领称印度应该做好与中国和巴基斯坦同时开战的准备。

印度陆军参谋长拉瓦特日前表示，印度必须做好与中国和巴基斯坦两线同时作战的准备。

他说，一旦印度与中国的军事对峙演变成战争，印度的邻居宿敌巴基斯坦肯定会伺机袭击印度，因此要做好同时开战的准备。

中印军队最近在喜玛拉雅山边境对峙10周，一度达到剑拔弩张的地步，直到上周印度军队同意从洞朗撤军，危机才刚刚解除。

因此，拉瓦特此时放出此话是否另有目的，令人揣测。但《卫报》的文章并没有置评。

印度在1962年曾与中国交战，并与巴基斯坦交战三3， 其中两次是为喀什米尔之争。

而中、印、巴三国都是核武国家，但拉瓦尔说拥有核武器并不能阻止战争。

因此，拉瓦特说印度必须准备好。

中国的火星基地

图片版权 xinhua Image caption 中国在西藏高原的火星基地

此外，《卫报》的另外一篇文章报道了中国在西部青海的西藏高原建立模拟火星基地的消息。

文章说，中国计划耗资4亿人民币在西藏高原上建立一个模拟火星生态环境的基地，占地总面积为95000平方公里，并说这里将成为"地球上最接近火星的地方"。

据中国当地的媒体报道说，中国将用此作为太空研究以及太空旅游试验等目的。

与此同时，其中的一部分还作为训练中国宇航员的基地。

随着中国新富阶层的崛起，许多人梦想将来移居火星因此想体验一下火星上的生活。这里则是最类似于火星地貌的地方。

这些旅游者将被安置在"火星帐篷里"，这里还将打造一处火星主题公园。

中国希望成为太空大国，希望到2022年能够拥有载人的永久性太空站，并在2019年能够发射探测器前往火星。