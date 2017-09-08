英媒：中国能否成为昂山素季的救星？

图片版权 Reuters Image caption 罗兴亚难民被迫离开家园

缅甸罗兴亚难民危机不断恶化，昂山素季遭受西方舆论炮轰，暗中求助中俄以摆脱联合国安理会可能的制裁行动。

《泰晤士报》星期五（8日）的报道引述昂山素季助手的话说，缅甸的友邦中国将会在联合国为缅甸提供保护。

上周，英国呼吁联合国安理会召开会议讨论缅甸罗兴亚难民危机。联合国秘书长古塔雷斯警告说，缅甸的难民危机将引发"人道灾难"。

但缅甸国家安全顾问当敦周四（7日）表示，他们正在与包括中国和俄罗斯在内的友邦谈判，否决联合国安理会制裁缅甸政府的可能决议。

文章说，曾作为民主斗士和人权偶像的昂山素季曾为此被缅甸军政府软禁多年，成为政治犯。

图片版权 Reuters Image caption 昂山素季是缅甸的事实领导人

颇具讽刺意义的是，当年昂山素季所领导的缅甸全国民主联盟曾敦促联合国安理会谴责缅甸军政府，并呼吁释放昂山素季。

但是，中国和俄罗斯却投了否决票。而现在，同样是缅甸全国民主联盟要求中国和俄国再次在联合国安理会行使其否决权，支持昂山素季及其领导的缅甸政府的作法。

自由理念的书店

最新一期《经济学人》杂志发表文章，关注中国为数不多私营"自由书店"的处境。

文章说，这些非常有特色的书店在当今中国言论管制严格的氛围中，为读者提供了一个获得精神食粮的场所。

这些书店与众不同，他们在选书方面思想开放，并经常组织一些对有争议议题的讲座等。

但他们的生存却面临威胁。例如在上海的一家书店，房东明确告诉店主不能再续租约，只能选择在租约期满时关门大吉。令一些顾客感慨道："不能相信梦想的结束，但追求自由的精神将永存"。

文章说，尽管这样，中国一些私人书店在饱受言论自由管制和网上激烈竞争的环境中仍坚强地生存着，有些甚至还能继续做大和发展连锁店。例如，在广州的方所书店（Fang Suo Commune）。

方所现在已经变成了像迪奥一样的知名品牌。它不光提供书籍，还集咖啡、茶饮、 文具、 礼品、服装等为一身，成为深受人们欢迎的酷店。但书籍则始终是其灵魂和精神所在。

但这些书店可能都在打擦边球，小心翼翼不敢公然挑战当局。