英媒：中国把特朗普的美国甩在后面？

图片版权 XINHUA Image caption 用微信付费已经成为普遍

《金融时报》在星期一（11日）发表迈克尔·莫里茨（Michael Moritz）的署名文章，称中国正在远远走在美国前面。

莫里茨说，在中国呆一个星期的时间足以说服任何人世界已经发生翻天覆地的变化。他从移民、教育、制造业等方面比较和评论了中美两国的差别。

首先以移民为例，莫里茨说在特朗普政府提议取消"追梦者"计划，国土安全部还在搜查和围捕停留美国的非法移民之际，中国正在考虑给与符合条件的外国人士永久居民的待遇。

那么教育呢？中国正在加快在农村地区建设成千上万所新的学校。在教育上的开销占中国家庭开支的比例非常高。只需看一下蓬勃发展的课外补习班市场就一目了然。私人家教平均一年收入大约是5万美元。

再来看工厂。正当美国希望努力恢复1950年代制造业繁荣景象之际，中国正在把工人从生产线上撤下，将在今后10年大量使用机器人和人工智能。

中国的企业家正在面临一个充满冒险和好奇的未来。

中国推出的通过扫码就可以上路的共享单车以及无人机等都走在了美国的前面。

据悉，世界上70%的无人机都是由中国制造的。

而今天的中国年轻人早已不用现金购物，他们用支付宝和微信付账。

文章说，在西方的领导人抱怨中国政府政策的同时，以北京的眼光来看，许多中国人也在思索西方的民主一片混乱，是否挺不下去了？

中国崇尚下午茶

Image caption 红茶在中国越来越受欢迎

英国著名的茶叶和咖啡公司Whittard在中国找到了最大一群对英国茶文化着迷的消费者是《泰晤士报》关注的一个故事。

文章说，Whittard计划在中国扩张，在未来12个月将在中国开设3个分店。

同时，Whittard通过中国网上购物平台阿里巴巴销售其产品，仅在中国光棍节（11月11日）这一天售出的产品就比该公司在伦敦业绩最好的店两个星期销售额还要高。

在中国，饮红茶配斯康点心和三明治这种英式下午茶已经成为一种时尚和有格调的象征。