英媒：中国卫星发展快 美担心“太空珍珠港”事件

图片版权 Getty Images Image caption 中国近年来的高科技发展也令美国担心

中国和俄罗斯更新了一项太空协议，禁止在太空使用武器但却遭到美国的反对，因为美国担心这样会发生"太空珍珠港"事件。

英国《每日快报》星期二（12日）报道说，太空协议是在2008年首次出台的，即将在联合国大会上讨论第二次修改更新草案。

据悉，大多数的联合国成员国对此表示支持，但却遭到美国的反对，理由是美国高度依赖太空科技有可能使它更容易受到攻击。

2001年，美国前国防部长拉姆斯菲尔德曾警告说，美国的敌人有可能袭击美国的卫星，导致"太空珍珠港"事件。

美国作为世界最先进的太空国家，对是否要更新太空协议希望能够采取"观望的"态度。

去年，中国发射"遨龙一号"卫星，旨在清除太空垃圾。但有媒体称中国的卫星可以用来攻击其它的卫星。

而美国对太空科技的依赖体现在方方面面，从通讯、侦查到定位打击和天气预报等等。

因此，美国对太空非军事化显得不情愿。

特朗普当局希望增加军费开支。因此，华盛顿不太可能同意禁止在太空部署武器。

英国外援惹争议

《每日快报》的另外一篇文章报道了英国对外援助资金帮助中国工人戒烟引起不满的消息。

文章说，根据对英国对外援助的一份报告显示，中国广州的中山大学接到英国的一笔援款，用于研究如何使在广州的移民工戒烟。

该消息引起英国有关人士的不满，他们认为英国的援助款应该花在更为贫穷的国家，而不是给像中国和印度这样相对比较发达的国家。

通常，英国的外援款项目会经过严格的审核和评估，英国相关部门称他们将会对这份布告的一些建议进行研究并作出回应。