特朗普可能11月访华 伊万卡会同行？

图片版权 AFP Image caption 伊万卡夫妇在中国有大量"粉丝"，中国许多年轻的事业型女性都喜欢伊万卡

美国官员透露特朗普总统可能11月访华。特朗普女儿伊万科和女婿库什纳9月中国之行刚被"取消"，中国似很重视同伊万卡夫妇的关系。

在朝鲜核试验危机导致局势紧张之际，美国官员周二（9月12日）说，美国总统特朗普可能在11月份首次访问亚洲时在中国停留进行访问。

美国及其盟友认为，越来越有必要让中国这个朝鲜最大的盟友加强对朝鲜施压，迫使朝鲜在核武器和导弹问题上让步。

中国领导人习近平在4月在佛罗里达棕榈滩会见特朗普时邀请他访问中国。习近平和特朗普在7月的20国峰会期间也举行过会面。

中国外交部目前还没有对关于特朗普访问中国的消息作出评论。11月特朗普将去菲律宾参加美国和东南亚国家联盟峰会以及在越南召开的亚太经合峰会。

周一，联合国安理会投票一致通过了对朝鲜加强制裁的新决议，决议禁止朝鲜纺织口出口，并且限制朝鲜燃料进口。

安理会经过数日谈判，美国为了取得俄罗斯和中国的支持，放弃了包括禁止朝鲜石油进口以及制裁朝鲜领导人金正恩和朝鲜国家航空公司等几点措施。

伊万卡夫妇

图片版权 Getty Images Image caption 习近平在4月在佛罗里达棕榈滩会见特朗普时邀请他访问中国

就在美中分歧明显的时候，有消息说，特朗普的女儿伊万卡及其丈夫库什纳取消了计划在9月对中国的访问。

纽约时报上周报道，特朗普总统的女婿，36岁的地产大亨库什纳被任命为总统高级助理拒巨额了中国的访问邀请。白宫官员说，这个访问从未排上日程，因此也不能说被“取消”。

不过一位消息灵通的在华盛顿的中国问题专家比尔·毕肖甫认为那不是实话，他说"白宫确实在讨论访问的事情"。

本来伊万卡及库什纳9月访华被看作是为年底特朗普访问中国做准备，但伊万卡及其丈夫的访问也为许多中国公众高度期待。

伊万卡夫妇在中国有大量"粉丝"，中国许多年轻的事业型女性都喜欢伊万卡。她们认为特朗普的女儿代表了女性特有的优雅和干练。

最近中国还出版了《伊万卡特朗普：女人，财富，生活》和《在生活中热爱自己：伊万卡的生活之道》这类的书籍，显示了35岁的伊万卡在中国市场具有相当的吸引力。

库什纳在中国也拥有大量拥趸。许多人认为库什纳有很好的商业头脑，具有30多岁男子的理想身材，而且也没有过外遇。

Image caption “中国的老朋友”基辛格博士帮助尼克松总统在70年代初打开了美中关系的大门。中国观察家认为：中国人总是喜欢基辛格式的角色，他们希望库什纳能发挥那样的作用。

基辛格模式？

对于伊万卡夫妇中国访问未能成行，中国方面也在做淡化处理。中国学者说，这种事情不会影响到中美关系。

但是比尔·毕肖甫认为伊万卡夫妇取消访华对那些努力培养伊万卡夫妇关系的中国外交官来说是个打击，这些人希望伊万卡夫妇的名人效应能够给中美关系起到稳定作用。

今年夏天中国驻美大使崔天凯在特朗普华盛顿特区国际酒店同伊万卡夫妇进餐。今年2月份中国驻美国大使馆铺红地毯欢迎伊万卡夫妇和他们学习中文的小女儿阿拉贝拉。

毕肖甫说中国人很努力，如果他们想做的话，他们的魅力攻势会很有效。中国人相信如果能把下一代拉过来，那将会很有用。中国人是对的。

中国人特别重视库什纳，把他作为通往白宫椭圆办公室的重要渠道。毕肖甫说，中国人总是喜欢基辛格式的角色，一个他们能够打交道的关键人物，他们真的希望库什纳能发挥那样的作用。

不过现在也许中国人意识到，伊万卡夫妇并非如他们最初想象的那样。伊万卡夫妇取消访问中国也令特朗普对中国的访问产生疑问。

不过各方仍然预期特朗普在中共19大国后访问中国。尽管中美关系存在许多不确定，甚至有潜在危机，但中国的智库学者也认为特朗普的中国访问仍然很可能成行。