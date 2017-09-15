英媒：澳门民主呼声不高 北京容易管制

图片版权 xinhua/pa Image caption 中国军队在澳门参与救援行动

最新一期《经济学人》杂志发表文章，题为"不像香港，没有太多澳门人要求更大民主"。

文章说，澳门这个前葡萄牙殖民地8月底刚刚遭受强台风袭击，灾情严重，而中国军队出手救援受到了当地居民的拍手欢迎。

这也是自1999年澳门主权移交以来，中国驻军首次部署到澳门的大街小巷。

相比之下，香港公众对中国驻军则疑心重重，特别是军队在1989年天安门镇压中所扮演的角色，使港人对他们持有戒心。因此，香港当局从未动用过当地的中国驻军。

与此同时，澳门对中国的批评声音似乎也小得多。澳门即将于9月17日举行立法会选举，那些亲中派预计会轻松取胜。

亲中议员占立法会33席中的29席。区锦新是澳门立法会为数不多的对中国政府持批评态度的立法委员之一。

他曾在自己的脸书上批评解放军的救援角色，称他们就是出来帮助清理一下垃圾，但他这番言论立即遭到抨击。

此外，与香港不同的是，澳门从来就不是中国外逃官员的避难所。

澳门的居民只有60万，是香港居民的十二分之一，他们对中国共产党的统治似乎更容易接受。

中共对香港人承诺会最终实现普选，但是对澳门却从来没有类似的承诺。而澳门的大多数居民似乎对此并不介意。

就连澳门最大的亲民主团体都避免过于大声批评中国政府。

中国政府对澳门实行胡萝卜加大棒双管齐下的政策。

澳门的每位永久居民每年获得9000澳门元的补助金。同时，于2009年在澳门实行了国家安全法。

而在2003年，中国政府想在香港推行同样的法律时却遭到大规模的抗议活动，导致中国政府不得不把该法律搁置。

虽然，自从该法律实施以来还没有人受到过惩罚，但是澳门民主人士说这是因为人们出于担心而往往自我审查的结果。

澳门政府还禁止香港的活动人士进入澳门，唯恐他们挑起事端。

对中国政府来说，澳门似乎更容易管制。澳门人，尤其是年轻人抱怨买不起房以及缺少公房、公共交通不给力以及医院拥挤等，特别是来自大陆的大量游客破坏了澳门这个安静和休闲小岛的特色。

但是，对于大陆的统治者来说，只要这些不满被噤声他们就会感到满意。