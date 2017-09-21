英媒：中国禁止进口“洋垃圾” 世界都慌了

图片版权 EPA Image caption 中国禁令将对全球回收业产生影响

《泰晤士报》周四（21日）报道，中国决定从2017年年底禁止进口包括英国在内的一些国家可回收垃圾产品。

乍看上去，中国的作法似乎是在减少和清洁环境污染努力的一部分，无可厚非。

但中国全面禁止从国外进口可回收性垃圾，将引起连锁反应并对全球产生巨大深远影响。

首当其冲的是包装行业。据悉，国际上向中国出口的可回收的废品高达数百亿美元。

这些产品包括你我在家里回收的，之后由地方政府收走的塑料瓶、废纸、纸盒、打包用的聚乙烯、PVC等等。

总部在布鲁塞尔的国际回收再利用局的布鲁奈特说，中国的这一禁令将会影响全球经济。

资源还是垃圾？

而英国环境服务联合会的回收顾问雅各布认为，中国应该把这些进口的回收废品当作资源而不是垃圾。

自从1980年代，中国的制造业蓬勃发展，它使用了大量的回收材料。

这些进口的回收物品是制造业包装制品的来源，否则的话中国的包装则需要砍伐树木或是开发油田以供包装材料需求。

图片版权 Getty Images Image caption 提高回收质量至关重要

比如，为制造一吨的报纸需要砍20颗树，一个回收的塑料瓶可以提供一个60瓦灯泡3个小时的能源。

文章说，中国禁止进口海外回收垃圾可能与加强国内环保措施有关。

同时，北京政府担心中国的环境恶化以及公众健康等，特别是一部《塑料王国》的纪录片揭示中国内部回收的恐怖事实令当局恐惧。

此外，随着中国环保意识的加强，国内的回收也在增加，因此当局希望能更多地利用国内的回收资源，而非依赖进口的回收废品。

雅各布说，希望中国的禁令是有针对性地而不是全面禁止。

布鲁奈特则表示，中国的禁令也给全球的回收行业提出了一个挑战，他们必须要适应新的环境，并通过投资新技术和垃圾分类提高回收废品的质量。

一些人士认为，可以把中国的禁令视为敲响警钟，旨在让各国政府和回收行业行动起来，投资回收行业以及提高其竞争力，但这要花一定的时间。