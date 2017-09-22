英媒：“中国足球50年也赶不上顶级队水平”

图片版权 AFP Image caption 卡洛斯·特维斯今年一月加盟上海申花队

英国几家报纸星期五（22日）报道，前阿根廷前锋卡洛斯·特维斯（Carlos Tevez）批评中国的足球水平低，甚至用50年也达不到世界顶级国家队水平。

《每日电讯报》的报道说，在1月份加盟上海申花队的特维斯是世界上薪酬最高的球星，据报他每周的报酬高达65万英镑。

但是，文章说尽管这样，特维斯在场上并不开心。

特维斯在接受法国SFR Sport采访时表示，在南美和欧洲国家，孩子们是从小就开始学踢足球，但在中国却不是这样。

他说，从技术层面来讲中国球员不够好。

特维斯还表示，中国的足球是不同的，而且球迷的态度也不同。因此，他不认为即使在50年后中国足球能够达到国外顶尖足球队的水平。

据悉，特维斯在过去的13场比赛中只进了3个球，申花教练吴金贵认为特维斯体重超重。

他曾在英国的曼联以及意大利的尤文图斯队等俱乐部效力，多次赢得过联赛冠军，并代表阿根廷参加过两次世界杯赛。

人口矛盾

图片版权 carol yarwood Image caption 中国人口老龄化会带来养老金、劳动力等各种社会问题。

最新一期的《经济学人》杂志发表文章，关注中国人口分布不均现象日益严重。

文章说，中国实行30多年的独生子女政策之后，人口老龄化以及低出生率日趋严重，但是这一现象在中国的不同省份和地区之间也存在巨大的差异。

文章说，越是大城市出生率越低，人口老龄化的现象越严重。

根据2010年的中国人口普查，北京是出生率最低的地区（0.71），此外还有上海和天津。东北三省也是出生率最低的几个省份。而广西则是最高的（1.79）。但仍然达不到自然更替人口所需要的2.1的水平。

文章说，中国的地方当局对人口老龄化认识不足，这将使养老金缺口以及劳动力短缺更加严重。像北京这样的大城市，虽然出生率低但相对来讲还比较健康，问题是像东北三省、四川、安徽等这样的省份问题较大。

这些是中国政府面临的一个大问题，但是中国政府希望能够缩小各个地区的经济和政治差别， 因为政府害怕地区提出的挑战。

中国政府认为，唯有加强中央控制才能维持大局稳定。然而，如果不能解决人口分布失衡的问题将会影响维稳问题。这是一对矛盾体。