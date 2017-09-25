英媒：反腐总管王岐山将继续留任政治局？

图片版权 xinhua Image caption 中国反腐“沙皇”王岐山

英国《金融时报》星期一（25日）报道了中国第二号实权人物王岐山秘密会见美国总统特朗普的前首席顾问史蒂夫·班农（Steve Bannon）的消息。

文章说，王岐山与班农的会晤再次催生了王岐山，这位习近平的左右手可能会在接下来的五年继续连任的揣测。

按照中共“七上八下”（67岁上，68岁退休）的不成文规定，现年69岁的王岐山已经到了退休年龄。

强烈信号

而在中共19大即将召开之际，王岐山与班农的会晤无疑向外界发出了一个强烈的信号。

虽然此次会晤是由王岐山牵线的，但是文章说这样的会晤没有政治局的许可是不大可能的。

前不久，王岐山会见新加坡总理李显龙也是要经过政治局的老人的同意。

虽然，王岐山按照中共的官位来排只占据第六位，但他被广泛认为是中国第二号最具实权的人物。

之前，有关王岐山未来去留的猜测一直不断。

因此，人们认为王岐山继续留任政治局的可能性很大，甚至有一种说法称他还有可能会出任中国的总理。

文章说，如果真是如此，那么王岐山此次与班农的会面很可能不是最后一次。

图片版权 Getty Images Image caption 越来越多留学生选择回国就业或再深造

回国就读潮

《金融时报》周一的另外一篇文章报道了越来越多的中国学生开始选择在中国国内就读MBA等商科课程的消息。

报道说，中国的高等学府课程改进之后已经开始挑战西方的对手，近年来吸引了越来越多的优秀人才。

有些人是从西方留学回国之后又选择在国内的院校再度深造的，特别是学习商科的学生。

对这些学生来说，国内教学水平的提高特别是在国内的环境中营造社交和商业网络，是他们所最看重的。

例如，在这些中国顶尖学校学习的学生，一大半人已经是公司的总裁和主席等，这无疑对他们未来的职业发展和拓展商业人脉十分有利。

与此同时，在这些学校就读的商科学生中，有国外留学经历的已经占到了40%。

而且，中国高质量的商科院校越来越多，例如上海的中欧国际工商学院是亚洲知名的工商学院，它提供的MBA课程的排名从去年世界第17名提升到第11名。