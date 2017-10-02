英媒：中国MBA教学 微信取代传统课本教材

图片版权 Reuters Image caption 在中国，你可以用微信打车、购物、订外卖等等。

《金融时报》星期一（10月2日）关注中国工商管理硕士课程（MBA）教学开始用现代即时通信工具来代替传统的课本教学的消息。

文章说，中国的商业版图变化如此迅速，传统的课本教材已经跟不上时代的步伐。

以北京大学工商管理学院为例，老师在给学生布置阅读材料时通过使用微信群，把材料直接发到群里。

他们说，这样布置学习材料不但可以确保每个学生都可以接到学习材料，还可以鼓励学生们课前以及课后参加讨论。

学校甚至专门研制了MBA APP，学生们在下载这个软件后可以阅读学习材料、注册参加各种相关活动以及与校友取得联系等。

文章说，同其他高等教育的科目相比，商科教学使用的电子手段似乎走在了前面。

因为，MBA教学更多是通过课堂讨论而不是传统的死记硬背来掌握知识。

学习MBA培养学生的批判性思维以及分析能力等。

而中国微信的普及以及其广泛的应用使其能为可能。

在中国，你可以用微信打车、购物、订外卖等等。

“大礼包”

现在正值中国国庆节和中秋节8天的长假期，即黄金周。

《泰晤士报》在内页的一篇报道说，中国的游客预计在这几天的假期中将为伦敦带来5000万英镑的"大礼包"。

文章说，8月份中国游客花在奢侈品上的钱平均为1423英镑，比去年同期相比上涨了15%。

因此，有关部门预计此次伦敦将会从中国游客的购买力中再次受益。