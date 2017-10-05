英媒：中共19大前新疆穆斯林不能放假

图片版权 Getty Images Image caption 北京一直担心新疆会闹事，因此对其严格控制。

《泰晤士报》周四（5日）的一篇文章说， 在中共十九大召开前（10月18日）， 新疆的公务员、教师以及学生等接到指示让他们不能请假，并立即返回工作岗位。

但实际上中国现在正值十一"黄金周"国庆长假期间。北京却要求新疆的居民回去上班。

新疆大约有1100万穆斯林人口，他们主要是新疆维吾尔族人。

北京一直担心新疆会闹事，因此对其严格控制。当局在新疆部署大批警力。

从今年起，北京还禁止男性留长胡须，并要求居民上交穆斯林的古兰经。同时，也不允许他们给孩子起有宗教色彩的名字。

人权组织指责北京对维吾尔人进行宗教迫害。

文章说，乌鲁木齐的一名不愿意透露姓名的31岁男子对香港《南华早报》表示，大家都在抱怨。

他说， 他的一个同事上周日（10月1日）刚到距离乌鲁木齐130公里的石河子休假，但周一（2日）就被叫回来上班，而且没有任何车费补偿。

北京希望通过让人们对习近平的效忠来维稳，当局鼓励新疆居民举行升国旗活动。

一些穆斯林家庭还被告知在客厅陈列习近平画像。甚至有报告称，在每周五的祷告中， 阿訇在清真寺的祷告前还要说一些歌颂共产党和习近平的话。

澳大利亚墨尔本一所大学的一位中国少数民族专家对《泰晤士报》说，这些措施有可能是新疆党委书记陈全国努力推行的，目的是希望能在十九大中得到习近平的赏识。

该专家还说，中共在新疆的势力如此强大，自从2009年对新疆乌鲁木齐骚乱的铁腕镇压之后，基本没有什么抗争。

因为人们认识到，除非你不怕死或是愿意坐牢，否则的话还不如尽量好好生活。

中国梦VS英国梦

图片版权 xinhua Image caption 习近平上台后大力提倡中国梦

《卫报》周四电子版的一篇文章说，英国首相特里莎·梅在保守党大会上多次提到英国梦一词引起中国的政论人士的关注。

文章说，也许许多英国人对梅首相的英国梦一头雾水。但对中国人来说，这听起来似曾相识。

因为，自从中国国家主席习近平上台以来，"中国梦"就成了中国的一个新目标。

有观察人士说，梅首相在大会的发言中一共提及了“梦”这个词多达33次。

但是，中国政治评论人士邓聿文指出，梅的英国梦与习近平的中国梦，两者是有区别的。

梅的英国梦强调的是个人，如果一个人肯努力就能过上比较体面的生活。

但习近平的中国梦则强调的是中国民族的整体复兴。

有些中国网友在看了梅的英国梦发言之后，称中国梦有了全球影响力，甚至还有中国网友称梅首相抄袭习近平的"中国梦"。