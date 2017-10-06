英媒：中国出招对非洲领导人故乡大把撒钱

图片版权 Getty Images Image caption 中国给非洲的援款从学校、到铁路和医院等应有尽有。

英国最新一期《经济学人》杂志发表文章说，非洲各国领导人的家乡或是出生地得到中国的援助似乎更多。

文章说，早在2010年当时的中国外交部长杨洁篪访问塞拉利昂的Yoni。杨洁篪去那里是带着一大笔援助款，在那里建立一所先进的小学。

塞拉利昂无疑需要更多地学校。但是，人们不禁好奇，为什么中国选择这个在丛林中的小村庄呢？

原来它是塞拉利昂总统科罗马的家乡。

文章说，学者们早就注意到，同西方相比，中国的援助款似乎有更多的附加条件，尽管中国2014年的一份白皮书中指出政府不能对需要援助的国家强加任何"政治条件"。

中国商业部则说，大多数的援助项目是由援助款接受国自己提出来的。但批评人士说这一做法使援款更容易被当地领导人滥用。

然而，要想证明其中所存在的腐败则比较困难，特别是中国往往把援助款和商业贷款混在一起，更让研究人员感到困惑。

自从2013年，美国的研究人员研究了中国在非洲50个国家的2000个援助项目发现，中国官方给非洲领导人故乡的援助款最多。

不仅如此，就连领导人配偶的家乡也得到更多中国的援款。

而西方的援助款就没有这种倾向。这一研究显示，中国的援助款进一步加大了非洲援助款接受国之间的地理上的不平衡。

养老分歧

图片版权 xinhua Image caption 香港老龄社会越来越严重，谁来养老问题严重

《经济学人》杂志的另一篇文章关注了香港的养老问题。

文章说，香港决策者对如何解决香港日益老龄化社会的赡养老人问题的分歧几乎与普选一样大。

香港有着世界上最长的平均寿命，男性的平均寿命为81.3岁，女性则为87.3岁。

到2036年，香港65岁或以上的老人将占全社会人口的30%以上，目前这一比率为17%。

而随着低出生率以及不接受移民的政策，香港社会的老龄化矛盾将会越来越突出。

支持养老的一派认为，应该给老年人更多的补助，但反对派则称这将使香港成为福利社会。

批评人士则呼吁香港实行统一养老金制度，覆盖所有的人，这需要增加港人的税收。香港人享受较低的税收。政府只有提高税收才能得到这笔钱。

据香港去年的一项民调显示，大多数支持多缴纳一点个人收入所得税以换取国家养老金这一做法。

文章说，实现普选可能对实现全民国家养老金有帮助，但这又碰触了政治这个难题。