英媒：习近平统治的中国 开始回归独裁

图片版权 AFP/Getty Image caption 中国将在下周举行19大党代会。

《金融时报》星期三（11日）刊登亚洲版主编吉密欧文章称，习近平统治下的中国越来越独裁了。

文章说，一名中国公民就因在给朋友的私人短信中叫习近平为"习包子"就被判刑两年。

中国从2013年起开始审查和禁止人们使用"习包子"这个绰号。

吉密欧说，如果一个国家的公民仅仅是因为在自己私人的即时通信短信中叫了领导人绰号就被判刑，是新的令人担忧的事情。

不仅如此，中国司法当局还禁止律师为这位王姓公民辩护。

吉密欧认为，这是独裁的表现，中国现在似乎比以往任何时候都更加专制。

观察人士将密切关注即将召开的中共十九大。届时，习近平将会连任到2022年。

文章说，实际上外界对中国的了解之少几乎好像对朝鲜一样。

习近平上任以来的5年，最重要的变化是彻底拒绝民主以及其他"西方价值"，其中包括言论自由、司法独立以及人权等。

吉密欧认为过去几十年，无论是谁当权，中共决策层一直在讨论改革快慢问题，然而对言论自由、司法独立、民主法制等重大路线问题却鲜有质疑。

事不关己？

Image caption 习近平的这五年都做了些啥？

吉密欧说，在过去，至少中国一些高官私下曾向他披露，中国最终目标是走向西方式的民主与法治。

他们承认这种转变必须是逐渐的、小心谨慎的、按部就班，不能急于求，否则会导致混乱。

但是，现在已经没有人再说这样的话了。

与此同时，中国对西方的政治体系也开始冷嘲热讽，特别是特朗普当选为美国总统以及英国脱欧公投之后，更是给中国提供了笑柄。

许多西方人可能认为，中国的专制与己无关，但是吉密欧认为其实不然，因为他说习近平可能会放弃中国过去所秉承的"不干涉"外交政策。

在邓小平时代，邓主张在国际舞台上"韬光养晦"，但习近平则希望能在国际社会发挥主导作用。

即使对那些生活在海外华人来说，也不能掉以轻心，因为中国当局监视和审查微信中的所有内容。这一点本身已足以令人感到悲哀。