英媒：中国再向污染开战 乐天开始撤离中国

图片版权 Getty Images Image caption 笼罩在雾霾下的北京故宫。

《金融时报》星期四（12日）报道了北京在十九大党代会召开前再次打响治理污染的战役。

文章说，中国政府加大治污的力度，已经导致数万家企业和工厂被关闭。

其影响不仅在国内，就连海外也受到影响。报道说，中国一些工厂的被迫关闭，使一些依赖于中国供应商的海外企业受到牵连，同时也推动相关商品价格的上涨。

但文章说，这也显示中国政府甚至情愿牺牲部分经济利益，来解决严重污染问题的决心。

根据绿色和平组织的估计，今年春季中国三分之一城市的空气质量比前一年有所下降。

文章说，中央政府派出环境巡查人员到全国各地检查，地方政府的官员不敢掉以轻心，因为他们可能会为此丢掉自己的乌纱帽。

批评人士指出，中国过去只顾追求经济利益，对那些污染严重或不合格的企业只是做一些罚款而已。

文章说，习近平在其第一个五年的任期中治污并不得力，但今年8月起中国向所有的省市派遣中央官员去检查，那些不合格的企业面临被罚款或被关闭，其官员也可能会被免职甚至面临监禁。

中国环境专家马军说，本次治理的力度加大。他表示，这是中国企业第一次感觉走绿色通道有了动力。

仅在四川被关闭的工厂就多达7000家，而在山东淄博市今年就有5000家化工厂遭到关闭。

据法国一家银行估计，这一举措可能会在未来的6个月使中国的经济增长减少0.2%。

特别是随着冬季供暖季节的开始，中国许多城市都会受到雾霾的困扰。

然而，虽然中国目前治理污染的力度加大，但一些观察人士担心一旦检查人员回到北京，许多工厂又会重操旧业。这是中国面临的一个老的令人头疼的问题。

图片版权 Reuters Image caption 在中国的韩国乐天超市经营惨淡

乐天撤离中国

《金融时报》的另外一篇文章报道了韩国乐天集团宣布决定撤出中国的消息。

乐天是韩国第五大商业集团。由于萨德，中韩关系开始恶化，中国政府非官方地鼓励抵制韩国货。最近，乐天在中国生意惨淡。

乐天在中国主要经营大型超市，但也有在中国的房地产项目。

其实，乐天在中国的99家超市中已经有87家自二月起就已经关闭。

除了政府的行为外，许多中国老百姓也不去乐天消费。

据悉，今年乐天集团在中国的损失高达近九亿美元。