十九大： 英国媒体关注“习近平威望新高度”

图片版权 CNS Image caption “G20杭州峰会”，中国的自我总结：声音获得越来越多国家的响应，中国方案正成为国际共识。

临近本周开幕的中共十九大，英国媒体周末纷纷推出有关这一会议的详细报道，向英国读者普及有关中共党代会的常识之余，更关注的还是中共最高领导人习近平。

早在中共十八大之前，英国媒体就已经认识到，中共的全国代表大会是事关中国乃至世界的政治大事。

正如《星期天泰晤士报》所说，本次大会能让你看到关键的线索，了解中国政治风向往哪边吹。

本次将于10月18日开幕的中共十九大，中共最高领导人习近平将进入第二个五年任期。

英国《观察家报》周日刊登长篇报道，标题是：“他盛气凌人、豪言壮语、打压异己。但是对中国穷人来说，习主席正在让国家再次强大。”

图片版权 CNS Image caption 英国媒体都注意到中国当局在十九大召开之前展开的密集宣传。

报道说，本周共产党的精英们集会，欢呼习近平十年掌政期的中点。“国外对他的所作所为不乏疑虑，但在海南的小村庄里，记者只看到村民对这位领导人的热爱之情。”

报道说，中国老百姓对习近平的“赞不绝口”部分原因可能与政府的大力宣传有关，但该报记者注意到，在海南省的潭门镇，似乎也有民众对习近平发自内心的爱戴。

“观察人士说，习近平在国内受到拥戴主要是他顺应民意大力反腐的结果。”

思想

《观察家报》引述美国的中国问题专家夏伟（Orville Schell）认为，在这些表相之下，他觉得有很强烈的不满。即便如此，他认为很多中国民众对习近平在国际舞台上炫耀中国的东西还是鼓掌欢呼的。

“很多中国人很自豪，自己的国家现在可以说话了，而且可以耀武扬威，让世界听到自己的声音。”

《星期天泰晤士报》刊登报道引述香港中文大学林和立的评论认为，本周的十九大“可能会是习近平的登基大典”。

图片版权 Xinhua Image caption 观察人士认为，“习近平思想”颇有呼之欲出的趋势。

英国《每日电讯报》则认为，十九大很可能让习近平进一步巩固自己的权利，而有些观察家甚至相信，他会更进一步，为十年任期后继续执掌中国打下基础。

“习近平在去年十月被宣布为中国的核心领导人，这让他上到与毛泽东和邓小平相同的政治高度。在十九大上，有人说他很可能将习近平思想列入党章。”

威望

《独立报》报道称，习近平肯定进入第二个任期，威望达到新的高度。

“中国国家媒体称他为最高统帅，人们开始在想：这是又一个普京吗？”

报道说：“从经济进步到军队改革，从太空计划的胜利，到网络空间的革新，从建造高速列车到生产简单的拖拉机，所有的功劳都归于习近平。”

“几十本书，还有配上鼓舞人心爱国音乐的纪录片，都要大声传达这样一个信息：这是一个有决心有智慧的领袖、一个对人民和蔼可亲的人。”

“这些都是中共宣传部门导演的赞颂之歌，但是很多专家想的是：五年后，习近平是留还是走？”

《独立报》说，现在的问题的是：习近平会步普京的后尘吗？