英媒：担心第三次大战 中朝边境有大动作？

图片版权 AFP Image caption 朝鲜阅兵式上展示的新型导弹类型

英国《每日快报》电子版星期一（16日）报道说，中国担心朝鲜半岛再次爆发战争，在中朝边境积极部署大量军力。

文章说，根据外媒看到的一组照片显示，中国正在中朝两国边境修筑公路，计划一旦朝鲜战争爆发中国军队可以迅速集结，干预朝鲜。

与此同时，朝鲜一侧也动作频频，平壤正在把30枚飞毛腿导弹从平壤南部的黄州运到与中国隔海相望的南浦。

照片显示，中国军队正在东北地区修筑一条通往朝鲜的6个车道高速公路。

专家们揣测，中国可能正在为一旦战争打起来的应急方案做准备，届时坦克和军队可迅速进入朝鲜半岛。

中国的应急方案还包括以军事手段夺取金正恩的核武器。

根据英媒所获得的图片，中国建筑工人正在开山凿洞，并在河上修建大桥等。

据报，中国也曾考虑过刺杀金正恩的计划，或是希望能找到其他的家族成员来取代金正恩。

但有专家认为，中国可能更希望人事变动而不是政权更替。

不可或缺的习近平

图片版权 AFP Image caption 习近平在第一个五年任期内提高了共产党的地位

《金融时报》在中共十九大即将召开的前夕用一整版报道了习近平的改革以及人事变动。

文章说，习近平在第一个5年任期内提高了共产党的地位，他将在接下来的5年巩固自己的地位，树立自己的权威。

至于他是否将在未来5年进行改革，目前来看还不明朗。

不过，有一种观点认为，一旦习确立了自己的地位，就会开始着手进行艰难的经济和金融改革。

此外，中共十九大常委的任命也是人们最关注的看点之一， 其中最引人注目的则是习近平反腐大将王岐山的去留问题。

许多人士分析，王岐山有可能继续留任，甚至出任总理的位置，打破中共所谓七上八下的老规矩（67岁留任，68岁退休）。

这同时也可能会为习近平（64岁）未来的第三任任期铺路。

但中国的政治学者时殷弘表示，除了习近平本人之外，其他人都是可以被取代，只有习近平是必不可少的。