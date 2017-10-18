英媒：中国十九大开会忙 郭文贵推文更忙

图片版权 BB Chinese Image caption 郭文贵已经在美国提出政治避难

10月18日星期三可能是中共历史上一个重大的日子。它是中共十九大党代会的第一天。

英国《金融时报》报道，流亡在海外的中国富豪郭文贵为题，说郭在中国召开盛会之际利用社交媒体猛烈攻击中共以及它的党代会。

文章说，善于利用社交媒体的大咖郭文贵在其拥有50多万粉丝的推特上称，由中共一手导演的政治大戏并不需要公众的参与或是质疑。

郭文贵还直接剑指习近平的反腐大内总管王岐山。

他称，王岐山的家人曾从海航集团间接受益。王岐山并没有公开对郭的指称做出回应。

《金融时报》也无法核实郭文贵所做的众多指称。

但无论这些指称能否得到证实，郭文贵的爆料还是引起了媒体的广泛关注。

郭文贵挑战中国反腐运动的真正目的。他自称，在中国泱泱大国14亿的人口中只有他敢发声，而且发出不同的声音。

郭文贵称，中共反腐调查人员敲诈勒索，并对关押在拘留所的女性进行性侵。

但与此同时，那些共产党的官员却隐瞒私生子，并在海外囤积财富和房地产。

郭文贵称，这些都是他本人在中国做生意时从内部获得的信息。

图片版权 NASA Image caption 郭文贵剑指习近平的反腐大内总管王岐山

阴谋论？

社交媒体给了郭文贵一个发声的平台，然而，西方媒体对郭文贵的爆料感到困惑或是感到缺乏事实证据。

而郭文贵对西方记者的态度也同样感到无奈，他抱怨为什么记者们来质疑他，而不是把矛头对准中共。

当然，有一种理论是质疑郭文贵这样做的动机，各种阴谋论都浮出水面。

郭文贵到底是替那些被王岐山整治的贪官代言，还是受雇于习近平想干掉王岐山呢？因为习可能担心王的权势太大盖过自己。

郭文贵于多年前流亡美国过着低调的日子，但从今年1月起开始在网上爆料。

他经常在社交媒体上晒自己锻炼的照片，显示他在美国过得不错。但文章说他在美国的生活可能并没有表面上看上去那么光鲜。

他的基金有可能枯竭，他本人也正在美国申请政治庇护。

郭文贵面临的真正考验在于他能否在党代会结束，中共的各大派系处于休战状态之后仍然幸存下来。