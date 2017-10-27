英媒：特朗普“美国优先”政策给习近平可乘之机？

图片版权 Reuters

英国媒体星期五（27日）继续从不同角度关注刚刚结束的中共十九大和习近平至高无上的地位。

《卫报》报道指出，在特朗普领导下的美国秉承美国优先的政策下，习近平领导的中国可能会抓住这一时机乘虚而入，成为全球的主导。

文章说，特朗普所主张的孤立政策令美国面临苏联解体以来首次严重挑战。

在今年年初的瑞士达沃斯世界经济论坛上，习近平发表了捍卫全球化的强势演讲。

习近平所发出的明确信息是，如果特朗普置世界于不顾，那么中国将会填补这一空白。

该报内页的另一篇文章说，特朗普表示习近平很厉害，并把习近平比作"国王"。

文章还把特朗普与习近平在国际事务上的一些表态作了对比。

例如，特朗普撤出巴黎气候协议，习近平则说中国将承担起责任；特朗普拒绝了世界银行让美国捐钱的请求，但习近平的亚投行财大气粗，慷慨解囊。

特朗普希望取消北美自由贸易协议，但习近平表示全球经济就像是一个大海洋，没有任何国家可以逃脱。

文章说，由于美国强大的经济，过去往往美国想得到的都能得到，但是现在已经今非昔比。

然而，美国仍在几大国际经济组织中具有绝对的影响力，但前提是美国需要利用这些组织，但特朗普却选择不去利用。

中国的潜力

70年前，美国是慷概的捐助国。美国推出的马歇尔计划帮助重建衰败的西欧。

图片版权 Getty Images Image caption 2017年1月17日来自中国义乌的"东风号"列车抵达英国伦敦东部的货场

今天，习近平推出的"一带一路"可以说是亚洲现代版的马歇尔计划。正像马歇尔计划一样，"一带一路"也不全是大公无私的举措。

受援国家很可能会与中国保持更紧密的贸易和政治纽带。

文章说，习近平可以教教特朗普如何发展软实力。当然美国作为世界老大，还远没有走到尽头。

中国也还有很长的路要走。但关键是要看苗头，这一点很重要。

而且，文章说今天的中国也远非60年前的莫斯科，当初大谈莫斯科会赶超美国的人被证明是错的。

中国过去40年主要集中精力对付国内事务，而现在中国在国际舞台施展其影响力的时刻已经到来。