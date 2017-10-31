英媒：中国大学争开学习习近平思想研究所

在上周中共十九大结束，习近平思想被写进党章之后，中国的高等学府竞相开设习近平思想研究所是英国《金融时报》关注的一则中国消息。

文章说，到目前为止已经有至少20所中国大学和学院宣布计划成立"习近平思想"研究所。

之前，中国教育部发布指导纲领，要求小学教育必要要强调爱党爱国。

你的器材不支持播放多媒体材料 微信上，到底什么能说，什么不能说呢？

文章说，这是在习近平领导下进一步收紧意识形态教育的最新迹象。

北京人民大学是率先成立专门研究习近平思想研究所的高校。

人大在习近平思想被写进党章后的数小时就宣布成立习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心。

据中国官媒报道，人大研究所旨在让习近平理论"进材料、进课堂、进头脑"。

其他一些高校也纷纷效仿。

分析人士称，各高校纷纷以此来表示政治效忠，预计还会有更多的高校步其后尘。

不久前，中国教育部长还呼吁中国高校禁止那些宣传"西方价值观"的课本教材。

网上直播族

你的器材不支持播放多媒体材料 图说人间：为网红提供直播平台的中国经纪公司

许多中国年轻女性成为网上直播族，并以此作为谋生手段，甚至大红大紫，赚取大把金钱是《泰晤士报》内页报道的一条消息。

有些人一个月可以赚到2万美金。

通常，这些网上直播族都是年轻的女性，而她们的观众则以年轻男性为主。如果他们喜欢直播的内容就可以为女主持用电子现金买礼物，这些钱是和用户的银行卡邦定的。

据悉，自网上直播节目在2008年在中国出现以来，其年商业价值已经高达30亿英镑，并拥有三亿五千万的常规用户。

北京当局也对此行业进行了一些规范，包括不允许直播者播出带来色情和不雅内容的节目等。