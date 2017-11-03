英媒：中国飞机晚点谜团 作家呼吁释放刘霞

图片版权 EPA Image caption 北京首都国际机场的航班经常晚点

为什么中国机场的航班总是晚点？这是最新一期《经济学人》杂志所关注的话题。

文章说，世界上七大航班延迟情况最严重的机场都在中国。

文章说，从硬件上来说，中国的机场堪称世界一流，同时也配有最尖端的科技。

然而，中国机场航班的晚点率是全球最大的。

在全球最繁忙的100个机场中，中国占13个。在这些机场中航班平均晚点的时间为43分钟，而在世界其他机场这一数字为27分钟。

那么，到底是什么原因导致中国的航班总是晚点呢？

拥堵只是中国航班晚点的部分原因。中国已经跻身为世界第二大航空市场，每年处理的乘客流量大约为五亿人次，而且中国的航空市场仍在增长，并将在10年内超过美国成为世界最繁忙的市场。

中国机场的安全极其严格，导致飞机起飞和降落之间的间隔延长。在世界许多机场，飞机起飞和降落之间的间隔只有30秒，但中国却是2分钟。

另一原因则为中国的军方空中交通管制。在中国，三分之二的领空受军方管辖。

每当空中管制时，民用飞机就要让道，但航班总是用空中交通繁忙为理由，不会告诉乘客真相。

虽然中国政府承诺要更好地协调这一问题，但到目前为止还没有看到什么成效。

呼吁释放刘霞

图片版权 Reuters Image caption 刘霞在刘晓波去世后更是与外界失联。

《卫报》星期五（11月3日）电子版的一篇文章说，一些国际知名作家联名致信给中国领导人习近平，呼吁释放刘晓波的遗孀刘霞。

以玛格丽特•阿特伍德（Margaret Atwood）、菲利普·罗斯(Philip Roth)、汤姆·斯托帕德(Tom Stoppard)以及乔治·桑德斯(George Saunder)等50多名国际知名作家联合写信给习近平，呼吁他从良心出发释放刘霞。

刘霞从2010年起就被软禁。刘晓波逝世后更是过着与世隔绝的软禁生活。

这些作家在信中敦促习近平解除对刘霞的所有限制，确保她的言论和行动自由。

他们说，刘霞这些年忍受了巨大的苦难，就因为她是刘晓波的妻子。

信中还说，刘霞身体不好并被切断与外界的联系，别忘了她是一名刚刚丧夫而陷入深深苦痛的女人。

该信同时还敦促即将在下周访问中国的美国总统特朗普关注刘霞的情况。