英媒：中国40人旅行团巴黎遭抢 北京急了！

图片版权 AFP Image caption 巴黎是受中国游客喜爱的旅游景点之一

英国《每日快报》星期一（6日）的网络版报道，中国向法国提出警告，如果法国再不采取措施保护中国游客，那中国则告诉全世界巴黎不安全。

最近，一个40人中国旅游团在巴黎遭抢劫，使中国政府不得不向巴黎当局喊话，敦促他们采取更加有效的措施保护中国游人的人身安全。

中国游客在巴黎遭抢劫的频度相对较高，因为犯罪人认为中国人随身携带大量现金，而且行李中装满采购的贵重物品。

上周，住在巴黎郊区一家酒店的一个中国旅游团遭到抢劫，犯罪人偷走了9个据信满载奢侈品的箱包。

事件发生后，中国驻法国大使馆联系了法国警方，告诉他们要尽快"破案"。

中国游客在巴黎被抢事件时有发生，就连日本人和韩国人也受到牵连。

中国游客去年在全球消费金额高达2610亿美元。

拐卖妇女猖獗

最新一期《经济学人》杂志关注中越边境日益猖獗的拐卖妇女的情况。

文章说，由于中国男女性别比例失调越来越严重，中国的单身汉找不着老婆的问题突出，因此催生了拐卖妇女业的"繁荣"。

这些被拐卖的妇女被卖给中国偏远地区的男光棍当老婆。

而当地的村民对这类案件睁一只眼闭一只眼，这些人口贩子把目光瞄准了与中国接壤的一些比较贫穷国家的年轻女性，其中包括越南、老挝等国家。

这些女性被诱骗出来，谎称为她们介绍朋友等。她们或者被直接绑架或是被灌迷幻药逼她们就范，甚至她们的家人也是同案犯。

据信，在全球共有1500万人生活在强迫婚姻中，而在中国拐卖妇女的现象尤其猖獗。中国政府也因为没有采取任何得力措施而受到批评。