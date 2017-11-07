英媒：如何破解习近平与特朗普的朝鲜噩梦

图片版权 KCNA / EPA Image caption 本周将在北京举行朝鲜问题重要峰会

在美国总统特朗普亚洲之行之际，周二（11月7日）的《金融时报》发表署名评论文章，试图为朝鲜核武噩梦找到一个破解方法。

该报外交事务记者吉迪恩•拉赫曼说，正在亚洲访问的特朗普本周将会参加在北京举行的中美最重要的峰会，探寻如何解决朝鲜这个难题。

如果朝鲜战争真的爆发，不光是韩国，北京也会首当其冲地受到影响。

因此，这也引发了围绕朝鲜问题中国需要做出何种选择的不同派别的观点和争论。

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几种选择

有一派的中国专家认为，中美应该联手对朝鲜进行军事打击，但另一派则持完全相反的观点。他们认为，华盛顿的朝鲜政策会导致灾难，因此北京应该在这个问题上公开与美国决裂。

然而，北京的立场与这两派都不同。习近平政府希望通过外交途径解决朝鲜问题，提出了一个所谓的"以冻制冻"的政策，即朝鲜冻结其核项目，但美国也要冻结其与韩国的联合军演。

但作者认为，虽然这一政策原则上听上去不错，但实际上将无法兑现。

中国一些鹰派主张先下手为强。他们认为，中国可以采取主动，推翻金正恩政权，并为中国在战后的谈判中增加讨价还价的筹码。

然而，文章说任何军事行动都会有风险，尤其是如果金正恩采取报复行为的话 。

因此，中国的另一派专家称可以使用电磁脉冲武器使朝鲜的所有电子通讯全部瘫痪，导致它无法启动其核武。但关键是中美都没有用过这种手段，很可能并不可靠。

图片版权 Reuters Image caption 金正恩观看导弹发射

还有一派主张，如果美国对朝鲜进行军事打击，中国军队可以从中朝边境进入朝鲜50公里以保护中国边境地区，同时防止难民涌入。

有人甚至认为，美国攻打朝鲜其实对中国有利，因为如果这样日本和韩国将会对美国的行动感到震惊，不再与美国结盟，摧毁美国在亚太的影响力。

但问题是如果美国对朝开战，中国袖手旁观则令人觉得中国是一个无能为力的观望者，似乎也不大好看。

说来说去，似乎哪一种方法都有其风险，但是只有一种是肯定的，那就是中国不能什么都不做，因为那已经不再是一种选择了。