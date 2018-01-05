英媒：上海男子状告广电局为同性恋讨个说法

图片版权 AFP Image caption 2001年之后中国在容忍同性恋者方面取得了一些进步

《每日电讯报》星期五（1月5日）报道了中国上海的一名男子对广电总局把同性恋定义为"不正常"表示不满，并为此把广电总局告上法庭的消息。

去年，中国广电总局把同性恋纳入"非正常的性关系、性行为"，并把它与乱伦、性变态、性暴力、性侵犯以及性虐待视为等同。

这位名叫范春林（音译）的男子向北京市第一中级人民法院提起诉讼，要求广电总局阐明该法规的政策依据。

你的器材不支持播放多媒体材料 BBC中文报道回顾：中国女同性伴侶面临的法律困境

他希望为同性恋讨个说法。目前，北京的这家法院已经同意受理此案。

文章说，虽然此案赢得胜诉的机会可能性不大，但法院愿意接受此案在中国这个比较保守的社会已经算是比较罕见的一个举动了。

但范春林的律师也表示，希望这起案件能够引起中国人对同性恋团体权利的认识和关注。

1997年以前，同性恋在中国一直被认为是非法的行为，并被定性为精神疾病。

但2001年后，中国在容忍同性恋者方面取得了一些进步。然而，同亚洲的其它地区相比，中国在认同同性恋权利方面仍然远远落后。

去年六月，台湾通过表决同意同性恋婚姻。

然而专家表示，中国目前距离这个目标还非常遥远，可能要几十年。

习近平友邻政策

图片版权 AFP Image caption 中美之间的博弈从未停止过

此外，周五的《金融时报》也刊登了一篇评论文章，分析了在美国总统特朗普撤出亚洲的真空政策下，中国乘虚而入，对一些邻居采取的友邦政策。

文章认为，中国领导人习近平利用这一战略良机开始修补与美国在亚太地区盟友国家的关系，特别是日本以及菲律宾这两个国家。

文章提到，中国展开魅力攻势。对马尼拉提供慷慨的基础设施投资。

同时，对日本则采取措施吸引大公司的新投资等。

文章引用曾担任过美国民主党拜登和希拉里·克林顿幕僚的杰克•苏利文的话说，"没有一个亚洲国家希望看到中国的霸权，但是他们也不想在美国和中国之间做出选择。"

习近平开始改变中国多年的强硬立场，采取软性手段，以外交和经济拉拢这些与中国有领土争端的邻国。