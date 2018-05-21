英媒：完婚后的“梅根宣言”将为“女权奋斗”

图片版权 PA Image caption 新娘子梅根在婚礼当天

上周六（19日）英国哈里王子和美国演员梅根喜结连理，这场王室大婚吸引了全世界的目光。

婚礼过后，媒体对这对新人的兴趣并没有消减，各大媒体除了评论婚礼本身之外，也特别关注梅根下一步要做什么？

梅根嫁入王室，打破了许多传统。其象征意义巨大自不用说。

人们不禁要问，这对英国王室乃至英国这个国家又意味着什么？

《每日邮报》把这场婚礼形容为"这是英国王室向现代演变的象征，使它成为一个具有外向开放，符合21世纪需要的王室"。

网络版的《独立报》说，这场婚礼显示了更多元化，少了一些陈规戒律。

图片版权 Reuters Image caption 甜蜜之吻

但文章谨慎地补充道，当然这取决于你站在哪一边的立场上。可能对有些人来说是好消息，但对另外一些人来说就是坏消息。

《太阳报》发表评论说，"这场婚礼绝对令人振奋"，它说明"英国是世界级水平的国家"。

美国《纽约时报》评论版作者说，虽然她不愿意被这种"脆弱的希望"所欺骗，但还是忍不住感到狂喜。她说，"谢谢你，梅根"，"我们需要这样的事情"。

为女权奋斗

《每日电讯报》报道说，萨塞克斯公爵夫人（梅根的新封号）的公众使命是将"为女权奋斗"。并说，梅根已经得到了白金汉宫的首肯，利用她的身份为争取女性平权而努力，特别是争取社会平等以及赋予女性权利等。

图片版权 PA Image caption 梅根希望利用自己的身份为争取女性平权而奋斗

《每日邮报》还用了"梅根宣言"这样的标题。

该报说，梅根明确表示，作为一名王室成员，她希望能够"发挥其影响力"，并带领王室朝新方向迈进。

但是，该报的社论同时指出，虽然梅根的决心值得钦佩。但她必须要小心，不要让自己的热情卷入政治的漩涡。

该社论说，"为了生存，英国王室必须要严格保持中立"。