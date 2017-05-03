人工智能：机器人的科幻版vs现实版

图片版权 Thinkstock Image caption 机器人越来越像真人，人工智能也越来越逼近甚至超越人类智能。AI时代已经到来？

人类发明创造了机器人，机器人进化到智能超过自己的创造者，不甘屈居次等地位，遂起来反叛，人和机器大战，雷鸣电闪，血肉横飞，最后地球仍属于人类。好莱坞早就讲过这个故事，还有不同版本。

但是，说到人工智能（Artificial intelligence, AI），今天仍有不少人觉得很新潮、高端。其实，机器人就是装备了人工智能的机器。

AI这个词最早诞生于1950年代，指的是制造智能型机械的科技。近年来这方面发展迅猛，仿人形机器人被认为是人工智能的终极体现。

就像科幻电影里那样？

现在，酒店和工厂里已经有机器人和人一起上班，无人驾驶汽车也已经上路测试，无人机开始送货服务，股票交易所的”中枢神经“是AI引擎，购物网亚马逊和网络电视Netflix用AI分析用户消费心理和习惯，据此推荐相应商品、书籍、影视，或者向广告商提建议，还有智能手机和ｉＰａｄ里的“私人助理”。

经过60多年的磨砺，人类社会似乎真的要进入AI时代了。

在智能和人工智能并存变成每个人的日常之前，先来看看银幕上的虚构角色和现实版的AI。

图片版权 ALAMY/IBM Image caption 《２００１漫游太空》里的反派角色哈尔（Hal）和当今世界智力超人的电脑沃森（Watson）。

全知全能的机器人

《２００１太空漫游》（2001: A Space Odyssey），斯坦利·库布里克执导的美国科幻片，１９６８年上映。

这部影片的主角，哈尔（Hal），或许是迄今为止最著名的ＡＩ反角。它的设计使命是掌控“探索一号”宇宙飞船的控制系统，还要跟飞船上的人员互动。但是，它很快就把人类撇在一边，开始了自己的使命。

Hal实际上是指启发式编程算法计算机（Heuristically Programmed Algorithmic Computer）。

银幕下的世界里，跟它最接近的要数IBM的沃森（Watson）。沃森是一台超级电脑，懂得自然语言，几秒钟就能阅读数百万份文件。

２０１１年，沃森参加美国电视智力竞赛节目《危险边缘》（Jeopardy!），击败了当时世界上最优秀的两名选手。

跟电影里的哈尔不一样，沃森与人类关系和谐，在很多领域携手共进：

在可口可乐、Ｐ＆Ｇ之类跨国大公司的研发部门协助人类开发新产品；

为美国十几家医院提供服务，帮助病理学专家开发癌症新疗法；

融入一款恐龙玩具的电脑配置，让孩子们尝试体验跟AI交流沟通－孩子们可以问恐龙问题，沃森藏在恐龙体内帮助它回答这些问题；

图片版权 ALAMY AND BOSTON DYNAMICS Image caption 电影里的“终结者”杀手机器人和波士顿动力（Boston Dynamics）公司开发的搜救机器人Atlas

机器杀手

T-800是科幻片《终结者》（Terminator）里的杀手机器人，AI系统Skynet给它编的程序是去执行灭绝人类的杀手任务，这个AI控制了地球上的电脑中枢系统，它的目标是摧毁地球人类。

迄今为止，现实中还没有一款AI系统具有自我意识功能；现有AI的编程都是帮助人类实现某种任务的功能。一个例外是军用机器人。这种机器人要上战场，需要适应战场上的现实，辅助战士执行任务。

美国军方正在研发各种智能装备，比如让士兵具有超人般的力量，或者能眼观六路耳听八方，或者能帮助他们在战场做出更好的决策。

现在没有终结者那样的机器杀手。但是，美国波士顿Boston Dynamics公司开发的搜救机器人已经入使用。

图片版权 ALAMY AND SOFTTBANK Image caption 《星球大战》里的机器人C-3PO（左），日本软银公司研制的机器人“胡椒”２０１５年投放市场

助手和伴侣

C-3PO 是电影《星球大战》里的机器人，存在的目的是服伺、辅佐人类，据称擅长六百万种沟通交流方式。他的主要职责范围是礼仪、习俗和翻译，以便不同文化之间的交流能较顺畅地进行。

在现实世界里，这类助手伴侣式机器人已经开始蓄势待发。

日本软银公司开发的“胡椒”２０１５年夏季投放市场，几乎立刻售罄。

据称它能识辨人类的情绪和情感变化。如果主人回家时愁眉苦脸，不开心，它就会建议听听音乐。

这种“察言观色”的能力，它是通过看海量的人类面部表情视频学会的。

图片版权 Rex and iRobot Image caption Wall_E 和 Roomba

清洁工机器人

Wall-E 是迪斯尼同名影片里的角色，它在电影里的任务是在人类离开地球后打扫清理这个星球。

现实版的清洁工机器人当然不需要承担那么宏大的任务，但同样能够替人类打扫卫生而显得可爱的机器已经诞生，就是智能吸尘器。

现在市面上最有名的牌子就是iRobot公司出品的Roomba；截至２０１４年２月，已经卖出１千万个。它自带感应装置，按编好的程序在屋里各处吸尘，完工后乖巧地回到大本营充电。

有传闻说一些用户对它产生了情感依恋，就像对宠物一样，带着它们一起去度假。

图片版权 ALAMY AND ATR HIROSHI ISHIGURO LAB Image caption 科幻片 Ex-Machina里的机器人女主角埃娃，现实世界里日本机器人专家石黑浩跟以自己为原型制作的仿真机器人

仿真机器人

埃娃（Ava）是２０１５年科幻片 Ex-Machina里的机器人，具有真人般的躯体。这个虚构的机器人堪称AI的终极版本。

她（它）看上去就是一个真人，能跟人谈论任何话题，能表达跟人类的共鸣、同感。然而，埃娃又确实是“人工智能机器”，有自己的只属于机器人族群的计划和谋略。

而这也正是最令人类害怕的AI。

现实中，埃娃那种真人外形、智能超人的机器人还没有出现，但确实有一些这方面的尝试。

日本机器人专家石黑浩按自己的外形容貌仿制了一款机器人，取名Geminoid，用来研究人－机互动。

他的仿真机器人用硅胶作皮肤，但更逼真的的版本或许指日可待：已经有生物工程技术公司和化妆品公司合作，用３Ｄ打印机“打印”出人类皮肤。

软件公司IPsoft开发了一款虚拟助手，取名阿米莉亚（Amelia），目前还在虚拟空间飘着，但公司首席执行官杜贝教授坚信，几年之内，AI就将与机器结合，生成仿真机器人；届时，阿米莉亚将走出虚拟时空，踏入现实人世，酷似真人。

像电影里的埃娃那样？