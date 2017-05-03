人工智能：机器人的科幻版vs现实版
人类发明创造了机器人，机器人进化到智能超过自己的创造者，不甘屈居次等地位，遂起来反叛，人和机器大战，雷鸣电闪，血肉横飞，最后地球仍属于人类。好莱坞早就讲过这个故事，还有不同版本。
但是，说到人工智能（Artificial intelligence, AI），今天仍有不少人觉得很新潮、高端。其实，机器人就是装备了人工智能的机器。
AI这个词最早诞生于1950年代，指的是制造智能型机械的科技。近年来这方面发展迅猛，仿人形机器人被认为是人工智能的终极体现。
就像科幻电影里那样？
现在，酒店和工厂里已经有机器人和人一起上班，无人驾驶汽车也已经上路测试，无人机开始送货服务，股票交易所的”中枢神经“是AI引擎，购物网亚马逊和网络电视Netflix用AI分析用户消费心理和习惯，据此推荐相应商品、书籍、影视，或者向广告商提建议，还有智能手机和ｉＰａｄ里的“私人助理”。
经过60多年的磨砺，人类社会似乎真的要进入AI时代了。
在智能和人工智能并存变成每个人的日常之前，先来看看银幕上的虚构角色和现实版的AI。
全知全能的机器人
《２００１太空漫游》（2001: A Space Odyssey），斯坦利·库布里克执导的美国科幻片，１９６８年上映。
这部影片的主角，哈尔（Hal），或许是迄今为止最著名的ＡＩ反角。它的设计使命是掌控“探索一号”宇宙飞船的控制系统，还要跟飞船上的人员互动。但是，它很快就把人类撇在一边，开始了自己的使命。
Hal实际上是指启发式编程算法计算机（Heuristically Programmed Algorithmic Computer）。
银幕下的世界里，跟它最接近的要数IBM的沃森（Watson）。沃森是一台超级电脑，懂得自然语言，几秒钟就能阅读数百万份文件。
２０１１年，沃森参加美国电视智力竞赛节目《危险边缘》（Jeopardy!），击败了当时世界上最优秀的两名选手。
跟电影里的哈尔不一样，沃森与人类关系和谐，在很多领域携手共进：
- 在可口可乐、Ｐ＆Ｇ之类跨国大公司的研发部门协助人类开发新产品；
- 为美国十几家医院提供服务，帮助病理学专家开发癌症新疗法；
- 融入一款恐龙玩具的电脑配置，让孩子们尝试体验跟AI交流沟通－孩子们可以问恐龙问题，沃森藏在恐龙体内帮助它回答这些问题；
机器杀手
T-800是科幻片《终结者》（Terminator）里的杀手机器人，AI系统Skynet给它编的程序是去执行灭绝人类的杀手任务，这个AI控制了地球上的电脑中枢系统，它的目标是摧毁地球人类。
迄今为止，现实中还没有一款AI系统具有自我意识功能；现有AI的编程都是帮助人类实现某种任务的功能。一个例外是军用机器人。这种机器人要上战场，需要适应战场上的现实，辅助战士执行任务。
美国军方正在研发各种智能装备，比如让士兵具有超人般的力量，或者能眼观六路耳听八方，或者能帮助他们在战场做出更好的决策。
现在没有终结者那样的机器杀手。但是，美国波士顿Boston Dynamics公司开发的搜救机器人已经入使用。
助手和伴侣
C-3PO 是电影《星球大战》里的机器人，存在的目的是服伺、辅佐人类，据称擅长六百万种沟通交流方式。他的主要职责范围是礼仪、习俗和翻译，以便不同文化之间的交流能较顺畅地进行。
在现实世界里，这类助手伴侣式机器人已经开始蓄势待发。
日本软银公司开发的“胡椒”２０１５年夏季投放市场，几乎立刻售罄。
据称它能识辨人类的情绪和情感变化。如果主人回家时愁眉苦脸，不开心，它就会建议听听音乐。
这种“察言观色”的能力，它是通过看海量的人类面部表情视频学会的。
清洁工机器人
Wall-E 是迪斯尼同名影片里的角色，它在电影里的任务是在人类离开地球后打扫清理这个星球。
现实版的清洁工机器人当然不需要承担那么宏大的任务，但同样能够替人类打扫卫生而显得可爱的机器已经诞生，就是智能吸尘器。
现在市面上最有名的牌子就是iRobot公司出品的Roomba；截至２０１４年２月，已经卖出１千万个。它自带感应装置，按编好的程序在屋里各处吸尘，完工后乖巧地回到大本营充电。
有传闻说一些用户对它产生了情感依恋，就像对宠物一样，带着它们一起去度假。
仿真机器人
埃娃（Ava）是２０１５年科幻片 Ex-Machina里的机器人，具有真人般的躯体。这个虚构的机器人堪称AI的终极版本。
她（它）看上去就是一个真人，能跟人谈论任何话题，能表达跟人类的共鸣、同感。然而，埃娃又确实是“人工智能机器”，有自己的只属于机器人族群的计划和谋略。
而这也正是最令人类害怕的AI。
现实中，埃娃那种真人外形、智能超人的机器人还没有出现，但确实有一些这方面的尝试。
日本机器人专家石黑浩按自己的外形容貌仿制了一款机器人，取名Geminoid，用来研究人－机互动。
他的仿真机器人用硅胶作皮肤，但更逼真的的版本或许指日可待：已经有生物工程技术公司和化妆品公司合作，用３Ｄ打印机“打印”出人类皮肤。
软件公司IPsoft开发了一款虚拟助手，取名阿米莉亚（Amelia），目前还在虚拟空间飘着，但公司首席执行官杜贝教授坚信，几年之内，AI就将与机器结合，生成仿真机器人；届时，阿米莉亚将走出虚拟时空，踏入现实人世，酷似真人。
像电影里的埃娃那样？