你扔的那个塑料瓶有可能去了这个小岛

太平洋热带岛屿， 你想象中或许是这样的：蓝天碧海，海浪轻拍沙滩。

大概不会是这样的：

图片版权 The University of Tasmania Image caption 亨德森岛是南太平洋英属皮特凯恩群岛的一个无人小岛。

这个名叫亨德森岛的无人小岛，沙滩上狼藉地散布着大约3770万件塑料垃圾，被列为地球上塑料污染最严重的地方。

英国和澳大利亚科学家最近联合在美国国家科学院院刊上发表的研究报告显示，这个岛上塑料垃圾的密度是每平米671件，重17吨，成了世界最高纪录。

原因很简单，因为它所处位置靠近南太平洋环流中心。人类制造的各种垃圾，尤其是无法分解的垃圾，比如塑料橡胶，随波逐流，最后登陆亨德森岛。

亨德森岛距离智利5000公里。平时没人光顾，科学家们大概每隔5年、10年去一次做科学考察。

图片版权 University of Tasmania Image caption 研究人员估计，亨德森岛上的垃圾有3770万片/块

联合国教科文组织把它列为珊瑚环礁，生态环境独特，栖息着10种植物和4种鸟类。

但是，这里成了垃圾场。

塔斯马尼亚大学的莱佛博士指出，亨德森岛说明，塑料污染是全球性的问题，地球上每一个国家、每一个居民都是塑料垃圾的制造者和受害者。

南太平洋环流是地球5大环流之一。

不过，最著名的“浮动垃圾”是大太平洋垃圾带（Great Pacific Garbage Patch），又称太平洋垃圾岛，位于夏威夷和加利福尼亚之间。谁都不知道它究竟有多大，但肯定是地球上最大的垃圾堆。

图片版权 NOAA Image caption 大太平洋垃圾带。图中红条状是垃圾集中区域，下方是夏威夷，北是阿拉斯加，西面亚洲，东边北美。沿岸垃圾进入海洋，随环状洋流汇聚。

全世界每年制造的塑料制品总共约3亿多吨，绝大部分没有或不能回收再利用。每年流入海洋的塑料垃圾数量很难估算，但美国科学促进会（AAAS）2015年一项研究表明，保守估计有8亿吨。

这项研究还列出海洋塑料垃圾的20大来源国名单，中国居首位，美国第20，欧盟位居第18。现在海洋里的塑料垃圾83%来自这些国家。

海面上漂浮的垃圾只是一部分，沉到海底的更难发现。成片状、块状、条状的塑料是有形的危险，而经过一段时间碎成小颗粒的塑料袋则变成肉眼看不见但危害更大的无形的危害。塑料微粒研究已经成为环境科学的一个新的研究领域。

研究显示，200多种海洋生物，包括鱼类和龟类面临吞食塑料垃圾而伤亡的威胁，55%的海鸟受到海洋垃圾的威胁。

图片版权 Thinkstock Image caption 南太平洋环流带的岛屿沙滩

沙滩上堆积的垃圾对于海龟、海狮、海象等生物来说，成了横在大海和陆地之间的凶险阻障，而海岸线的自然生态环境也因为垃圾堆积而受到破坏。

曾有一项研究发现，地球上90%的海鸟都吞过塑料，到2050年，可以肯定所有被发现死亡的海鸟胃里都有塑料。BBC科技事务编辑舒克曼（David Shukman）曾随普利茅斯海洋实验室考察队到太平洋中途岛海域考察。

他们在那里收集的每一份样本都含有塑料碎片或微粒，其中大约三分之一来自塑料袋和食品包装。

塑料微粒被海里的鱼虾吞食，便进入了食物链，从海底一路升到城里的超市、鱼档，最终进入人的肠胃。

Image caption 海水样本里都能发现塑料

科学家们认为，目前还没有足够的研究和证据表明塑料微粒进入食物链对人类健康造成了什么样的危害，或者危害程度有多大。

但是，舒克曼问了同船去考察的研究人员，他们是否吃海鲜比以前少了？回答："是的"；平时用塑料制品是否也少了，比如塑料袋、水瓶、一次性塑料餐具，等等？回答："是的。"

英国2015年开始一项活动，超市对购物袋收费，希望以此减少塑料废品垃圾。

已经在5大海洋环流中沉浮的垃圾可以回收，也已经有创新的方案。

荷兰一位22岁的小伙子，斯莱特（Boyan Slat），2014年开了个公司，名叫"清理海洋"（Ocean Cleanup）。

图片版权 Erwin Zwart/The Ocean Cleanup Image caption 清理海上垃圾的设想之一：浮动的条状栏就像人工海岸线，集拢垃圾送上岸加工回收。

具体设想是这样的：用U型浮动平台作为"人造海岸线"，以比塑料垃圾流慢的速度移动，边走边集拢垃圾，最后把收拢的垃圾推入"收集站"，出水，上岸，运到回收加工厂处理，最后制成车档、墨镜等。

鱼类仍可在水下自由游动，不受阻拦。

公司的目标是准备用5年时间把大太平洋垃圾带的垃圾清掉50%。