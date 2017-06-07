“没毛的！” 恐龙化石研究颠覆雷克斯暴龙羽毛形象

图片版权 Getty Images Image caption 雷克斯暴龙是史上数一数二的大型肉食性动物。

化石证据显示，虽然远古恐龙多长有羽毛，但雷克斯暴龙（Tyrannosaurus rex; T. rex）更可能是长了满身鳞片。

研究人员说，这体型庞大的捕食者长有跟现代爬虫类动物相差无几的鳞片，而非羽毛或细毛。

他们提出，恐龙在进化过程中放弃了羽毛，因为其体型发展至如此巨大后，已再没有需要绝缘保温。

不过，这大概不足以让那有关暴龙体型旷日持久的辩论画上句号。

一名古生物学家争辩说，我们犯不着现在就把暴龙那庞大而毛发蓬松的形象抛诸脑后。

由于缺乏化石证据，到底暴龙身上是被鳞片、羽毛还是两种东西同时包裹着一直是个谜。

暴龙属内有部分物种被认定长有原始羽毛，使人猜测雷克斯暴龙这爬虫类动物之王也同样身披羽毛。

但是研究人员对出土自美国蒙大拿州（Montana），被命名为Wyrex的暴龙遗骨化石进行皮肤印痕分析，也研究了白垩纪晚期在亚洲与北美洲其他地区活跃的暴龙近亲，包括艾伯塔龙属（Albertosaurus）和蛇发女怪龙（Gorgosaurus）。

在澳大利亚新英格兰大学（University of New England），由菲尔·贝尔博士（Dr Phil Bell）牵头的一个研究团队表示，Wyrex的脖子、盘骨与尾巴的皮肤组织展现出鳞状的，像爬虫类动物一样的皮肤。

他们在《生物学报》（Biology Letters）上发表论文说，来自暴龙与暴龙属其他近亲的化石珠皮（integument；外皮）证明，“这些体形庞大的品族拥有像爬虫类一样的鳞状皮肤”。

研究人员设想，随着时间演进，这种巨型的暴龙属恐龙因为不再需要绝缘保温而放弃了羽毛。

图片版权 Getty Images Image caption 艾伯塔龙属是暴龙属兽脚亚目（tyrannosaurus therapoda）恐龙。

然而，并非所有科学家都相信这观点。

苏格兰爱丁堡大学（University of Edinburgh）的斯蒂夫·布鲁萨特博士（Dr Steve Brusatte）说，要是暴龙舍弃或是减少牠的羽毛，他并不感到意外，正如大象等许多大型动物都会减少毛发一样。

亚洲象因为体型较小，且居住在阳光被遮挡的茂密森林内，因此其毛发比非洲象浓密。

布鲁萨特博士补充说：“但我不认为我们能仅凭一些化石呈现鳞状皮肤印痕，而就此假设暴龙缺少了羽毛。”

“羽毛在化石中得以保存可是一件不可思议地走运的事情，我们看不到并不表示它们不曾存在。因此我不认为我们现在就得把暴龙那庞大而毛发蓬松的形象抛诸脑后。”

暴龙属曾是白垩纪晚期——即距今6500万至8500万年前——让人闻风丧胆的猎食者。牠们因尖牙锐齿、细小而锐利的眼睛，还有细小的前肢。

这当中包括艾伯塔龙属、蛇发女怪龙、惧龙属（Daspletosaurus）、特暴龙属（Tarbosaurus），还有最具代表性的雷克斯暴龙。