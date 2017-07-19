10岁的香港“程序员”：编程从娃娃抓起

当智能手机逐渐占据世界各个角落的时候，我们惊奇地发现，一批年仅10岁左右的小学生凭借海阔天空的独特创意视角，以新一代的手机应用开发者的身份闯入了视野。

无论我们承认与否，智能手机和应用程序都已经全面进入学龄儿童的生活。这种现象促使全球的基础教育作出改变——既然大潮无可阻挡，尽早掌握编程技巧是否可以帮助学生提高竞争力？

在人口高度密集的亚洲城市香港，BBC中文记者走进一所小学，看看最年轻的"程序员"如何成长。