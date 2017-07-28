问与答：各种你想知道有关冻卵的事

图片版权 BBC Chinese Image caption 有人认为，中国未来会对未婚女性开放冻卵的权利

冻卵是一项人工生殖技术，当中过程比较复杂。BBC中文为你解答有关冻卵的种种疑问。

冻卵技术有多长历史？

香港大学李嘉诚医学院妇产科学系吴鸿裕教授指出，冻卵原本为患癌或其他病症的女性而设。癌症或其他病症的治疗方式对卵巢机能有不良影响的话，冻卵疗程就可以帮她们保存生育能力。

慢速冷冻的方式（Slow-freezing）于1980年代面世，成功率并不高。不过，吴鸿裕教授指出，现时使用的玻璃化技术（vitrification）成功率已大大提升。

“美国生殖医学会（American Society for Reproductive Medicine）在2012年把成熟卵子冷冻保存（mature oocyte cryopreservation）不再是实验性。一些报告指出，（在人工受孕中）使用新鲜卵子与冷冻卵子的怀孕率差不多。”

何时是冻卵的最佳年龄？

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女性的生育能力随着年龄下降，就算使用冻卵技术，在年龄上也有一定限制。根据美国生殖医学会，大部份专家认为，38岁或以下的女性成功冻卵的机率较高。

冻卵有甚么步骤？

简单来说，冻卵就是人工受孕（IVF）的第一步。接受冻卵程序的女性需要注射高剂量的荷尔蒙，以刺激卵子的生长。经医生检查后，卵泡的卵子成长至一定程度，病人注射破卵针后才可以进行取卵手术。卵子会在约摄氏零下二百度保存。

由于各人体质不同，能够取出的成熟卵子的数量也会不一样。

假如有意使用已储存的卵子生育，就可以继续进行人工受孕余下的步骤。

冻卵有甚么风险？

吴鸿裕教授指出，接受冻卵疗程的女性有患上“卵巢过度刺激症”（ovarian hyperstimulation syndrome）的风险。另外，取卵手术也有盆腔炎、卵巢出血的风险。

吴鸿裕教授说这些风险及副作用“罕见”。以“卵巢过度刺激症”为例，机率低于1%。

不过，吴鸿裕教授提醒：“冻卵对卵子、胚胎、胎儿的长远风险仍是不为人知。”

冻卵保证未来一定能够生宝宝吗？

答案是否定的。

美国生殖医学会指出，就算是38岁以下、比较年轻的女士，一颗冷冻卵子能够成功孕育婴儿的机率是2到12%。

有人指出，冻卵技术或会令女性误以为冻卵能无限期延迟生育，以致错过生育良机。