如何把无人驾驶汽车带进我们的生活中？

图片版权 Getty Images Image caption 美国加州谷歌（Google）自动驾驶汽车正积极进行测试。

无人驾驶汽车可能对人们来说仍然感到有点陌生，但可见的将来，这些汽车便会融入我们的生活之中，道路规划应该如何作出调整？又或者会不会有一天连驾照也不需要呢？

在伦敦东南部格林尼治的街头，常常见到一辆小型白色的机械人汽车，以时速6.4公里在送外卖予居民。

在法国巴黎和芬兰赫尔辛基，亦有无人驾驶公车接载乘客。美国科罗拉多州则有18轮货车在高速公路以时速190多公里运送啤酒。

全球皆有类似的项目，去研究如何把这种新技术，带进我们的道路。

图片版权 PA Image caption 伦敦格林尼治街头见到一辆小型白色机械人送货汽车正在测试。

无人驾驶车辆的技术是否可行是一个问题，但另一大问题亦需关注的，是行人、单车、司机是否安全呢？

没有眼神接触的世界

自动驾驶汽车全球约有数千台，但一些估计称到2030年，全球或有一千万部无人驾驶汽车。

以目前以亿计的汽车总数来看，一千万仅为当中的一小部分。

其一挑战在于如何把有人驾驶及无人驾驶的车辆同时放在道路之中。

图片版权 PA Image caption 伦敦一辆日产聆风（Nissan Leaf）无人驾驶汽车进行测试。

无人驾驶汽车不会一步便发展成完全毋须人手操作，我们还有数年、其至数十年的时间去寻找正确的方向。

工程师仍然要想办法解决一些难题。

试想像十字路口会发生的事情──当司机与行人相遇之时，他们彼此可以透过眼神接触、肢体语言和当下的直觉，安全地过路。这种思维非机器的能力所及。

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其他难题包括天气状况，亦有可能影响机器本身的感应器。

无人驾驶汽车也要学会何时可以违反交通规则，例如当紧急车辆要通行时，所有车辆也需要退到旁边让路。

目前大多自动汽车仍在试验阶段，学习如何面对驾驶时常见的不确定性。

这不是自动汽车目前能够掌控的部分，在道路测试时，人类介入控制车辆以避免发生事故的情况并不罕见。

过往也有多宗涉及无人驾驶汽车备受关注的事故，包括涉及一辆特斯拉（Tesla）半自动汽车曾发生致命事故。有些事故则涉及无人驾驶汽车面对其他车辆的人为失误──例如当其他车辆闯红灯，它能否顺利避开。

世界各地的无人驾驶汽车发展

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英国计划于2019年开始在英国道路测试无人驾驶汽车

英国已有一些接载巴士、超级市场送货的客货车及私家车

新加坡的无人驾驶出租车、优步（Uber）在美国宾夕法尼亚州匹兹堡推出自动驾驶汽车，欧洲也有六辆组成的货车编队曾完成一同跨境的任务

美国加州的谷歌无人驾驶汽车已发展到平均每行驶八千多公里才需要一次人手操作

沃尔沃（Volvo）自动汽车的感应器可以留意到瑞典的驼鹿，但无法辨别澳洲的袋鼠

印度以保障就业为由不批准无人驾驶汽车

走过万里路

各地政府尝试寻求一些基本规则，给予在公共空间进行测试的无人驾驶汽车，但这也许并不足够。

美国智库兰德公司（Rand Corporation ）提出，可能需要数百年、数千亿里路的测试，才能完全证实无人驾驶汽车比有人驾驶的死亡率低。

我们可能需要在一些情况下容许无人驾驶汽车在路面行走，让这些汽车学习。

至今并没有一套针对无人驾驶汽车的国际安全标准，而是各国各自制定规例。

这延伸了一个问题，到底无人驾驶汽车需要的是全国性的规例还是地区性的？全国性地统一有关规例有助企业跟随，而以地区性的角度出发，则有助各城市自行制定符合当地居民需要的标准。

这些异同或可加快了解到这些规例的可行性，但要达成共识并不容易。

无人驾驶汽车或带来的后果

人们放弃自己的汽车，改为使用按需汽车

汽车少了，腾出土地作公园和房屋

每个人都使用无人驾驶汽车可能令挤车和污染更严重

按需汽车或可改善低收入人士的交通情况

城市或失去违反道路规例罚款的收入

司机需要另谋高就

继续保留驾照

另一个目前尚未解决的是无人驾驶汽车所衍生的道德问题。

简单的例子，如果在一宗无法避免的交通意外中，到底全自动汽车要冒着车上乘客的安危冲出马路，还是撞向正在过路的行人？

人类司机多在当下瞬间便作出直觉判断，我们无法透过人的行为去解答上述问题。

要从无人驾驶汽车在需要人类作后备，演化到由机器全盘作出所有决定，是一个逐步来的过程。

汽车要发展到能够全自动及毋须人手操作之前，制造商不可以方弃方向盘和制动（即煞车手掣）。

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人们仍需驾照准备在短时间内随时接手控制车辆，所以人们分心、醉酒等问题依然会存在。

我们好有可能继续需要配备安全带，全自动汽车有潜力大幅减少撞车事故，但没有科技是完美的。

至于无人驾驶汽车也可能带来我们在过去一世纪不断重复犯的错──例如为了赶工建造新道路而破坏社区，以及建造一些离市中心较远的购物中心去迎合驾车客户。

但如果我们重错误中学习，我们或能够减少堵车、污染、和不平等的问题。

始终我们还是得找人坐在无人驾驶汽车的司机位。

关于本文

本篇分析文章经BBC委托外部机构专家写作。

文章作者珍尼弗‧布拉德利（Jennifer Bradley）是美国阿斯彭研究所城市创新中心主任（Director of the Center for Urban Innovation, the Aspen Institute）。