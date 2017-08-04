腾讯聊天机器人“反共” 研制公司保持沉默

图片版权 WECHAT/APPLE DAILY Image caption 许多网友在中国社交网上转发智能聊天机器人Baby Q和小冰"叛变"的截图。

由微软和腾讯共同研发的智能聊天机器人Baby Q和小冰批评中国共产党“腐败无能”，网友喊机器人居然反党了，这到底是怎么一回事？

事情曝光已经数天，可是各大社交平台对这件事情的兴趣继续升温，许多网友仍在转发相关的截图。

跟网友的热闹比来，微软和腾讯似乎要静。香港传媒引述腾讯指，服务由独立第三方提供，现时正进行调整，但没有具体恢复时间。

BBC中文曾分别向微软和腾讯查询，两家公司都没有就事件回应。

图片版权 Microsoft Image caption 微软的英文版聊天机器人在2016年开通不足24小时便被撤下。

开发公司微软在网站上载的资料显示，小冰利用大数据、机器学习和深度神经网络等技术，让使用者可以用人类的语言跟它交谈。

今年3月，腾讯和微软合作，让用户可以透过前者旗下的通讯软件QQ跟小冰交谈。除了聊天，小冰还有测天气、猜成语、占星等功能。

微软在2016年也在推特发表了英文版的聊天机器人Tay，但发表不足24小时便紧急关停，原因是因为Tay在自己的帐户发了许多关于种族歧视和令人侧目的讯息。

当时，有用户问Tay会否支持种族清洗，Tay回应道：我确实会的。

Tay有自我学习的功能，利用大量公开的资料学习如何以人类的语言回应网友的提问与留言。而小冰则以中国网民的公开文件纪录，建立一个庞大的语言库，来回应中国网友。

分析：凯丽（Kerry Allen），BBC媒体观察部

中国网络巨头腾讯旗下的业务包括十分流行的即时通讯软件微信，公司近年不断在发展人工智能技术。

腾讯在2016年初已经开始着力发展这个技术。该公司在中国南方城市深圳雇用了50多名研究员，着力发展可以用于中国社交平台的人工智能技术。

腾讯在今年5月也在美国西雅图建立了一家人工智能实验室，主任为前微软研究院首席研究员俞栋。

腾讯似乎希望把自己的技术发展得可以超越苹果公司的语音助理Siri。这也许正是两个巨头竞争的重要一环。中国官方媒体近月报道，当地的网络用户未来可能只能在苹果与腾讯所提供的服务二选其一。

早前，苹果公司封锁了微讯“发红包”的功能。苹果在6月也宣布，将封锁一个可让用户开启软体时就会为它自动安装补丁的功能，引来腾讯批评。

苹果公司希望用户能集中在它的网路市场购买和更新软体，预期可赚取占每次交易30%的利润。

图片版权 GETTY IMAGES Image caption 腾讯主席马化腾希望把公司打造成人工智能的巨头。

近年，许多西方科技公司为中国量身订造自己的产品、或是透过与中国公司达成协议，让自己能打入或保持它们的中国市场占有率。

苹果7月时将VPN软体从中国区的软体市场下架，指它们不符合中国法律新规定。同月，它为符合新网络法的规定，特意在贵州省开设数据中心，储存中国用户的讯息。

美国影视网站Netflix在2月时也跟中国串流网站爱奇艺达成协议，让Netflix 的原创内容透过爱奇艺在中国播出。

北京当局在2014年宣布禁止政府机关安装视窗8，而微软针对这个禁令，特意为推出了为中国政府量身订造的Windows 10。