美国强启退出巴黎气候协定带来哪些影响

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普的决定遭致了国际社会谴责。

美国政府向联合国发出了第一份书面文件，要求退出2015年才签署的巴黎气候协定。

但白宫在这份文件中说，美国仍将就此保持谈判进程。

美国总统特朗普今年6月首次宣布美国将退出巴黎气候协定时遭到了国际社会谴责。

他当时称，这一协定"惩罚"了美国，让美国失去了数百万的工作岗位。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普称巴黎气候协定危及到了美国的工作岗位。

美国政府周五（8月4日）发出的这份书面文件极具标志意义。根据程序，任何要求退出气候协定的国家必须在2019年11月4日以后才能正式宣布相关退出意向。

退出程序的实施时间为一年，这意味着如果按照程序，美国要在下一届总统大选结果产生后数周才能完成退出程序。

这样一来，2020年新当选的美国总统有机会选择重新加入该气候协定。

白宫当天发布声明称，"美国今天就尽快退出巴黎气候协定向联合国递交了信函。"

"美国将继续参加关于气候变化的国际协商和各种会议……以保护美国利益，同时确保我们的政府能在未来做出政策选择。"

特朗普总统6月曾经暗示愿意加入另外一个"对美国更加公平"的气候协定。

但巴黎协定的主要签署国对此表示拒绝。该协定签署前的谈判历时数年，花费大量人力。

在上月的汉堡G20峰会上，美国对于气候变化的立场也引发了争议。

汉堡G20峰会的联合声明称，"对美国退出巴黎协定的决定表示关注"。

但20国集团成员国领导人一致认为该协定的方向"不可逆转"。

美国退出的影响

图片版权 AFP Image caption 巴黎气候协定的主要目标是控制温室气体排放。

Image caption 科学家预测，如果不限制排放，到2010年全球温度将升高4.2摄氏度。如果巴黎协定里的承诺得到完全执行，到2100年全球升温幅度将控制在3.3摄氏度，如果美国退出，升温幅度将达到3.6摄氏度。

气候变化或者全球变暖，指的是工业、交通、农业及其它领域产生的气体排放对于空气造成的毁坏性后果。

巴黎协定的目标是通过限制排放来防止全球进一步变暖。当时只有叙利亚和尼加拉瓜没有在协议上签字。

协议主要目标包括：

全球气温控制在比前工业化时代温度升高2摄氏度以内，争取控制在1.5摄氏度以内；

在2050到2100年期间，将人类活动产生的温室气体排放量控制到树木、土壤以及海洋能够自然吸收的水平以内；

每5年对美国国家的减排贡献进行一次评估；

富裕国家以"绿色金融"的方式帮助贫穷国家适应气候变化并发展可再生能源；

美国国家航空太空总署（NASA）数据称，自1880年以来，全球平均温度上升了0.8摄氏度，其中2/3的升温发生在1975年以后。

美国一家智库预测，如果巴黎协定里的承诺得到完全执行，到2100年全球升温幅度将控制在3.3摄氏度，如果美国退出，升温幅度将达到3.6摄氏度。