研究：“男性越晚接触色情内容越可能乱搞”

图片版权 Science Photo Library Image caption 研究发现，男性最初接触色情内容的年龄对日后形成对女性的态度产生影响。

男性看色情内容不健康估计是共识。但研究人员惊讶地发现，越晚接触色情内容的男性反而日后会变得更"淫荡"。

相比之下，小时候就接触过黄片的男孩长大后大多认为现实生活中的性行为没啥意思。

从事这项研究的美国内布拉斯加大学研究人员发现，男性一生中第一次看色情内容的年龄和日后形成不同的"大男子主义"态度之间有关系。

他们通过调查发现，第一次接触色情内容的年龄越小，长大后"男尊女卑"的观点就越强。

但如果第一次接触色情内容的年龄越大，这部分人日后越有可能变成沉迷淫乱的"花花公子"。

总共有330名大学生参与了这次调查，他们的年龄中间值为20岁，平均第一次接触色情内容的年龄是13岁。

其中，第一次接触色情内容年龄最小的仅五岁，年龄最大的是26岁。

日前，研究人员在华盛顿举行的一次大会上展示了此次调查结果。但该调查并未正式发表。

花花公子

负责这次调查的比施曼指出，参与他们调查的男性绝大多数都是白种人、属异性恋者的直男。他们调查首次接触色情内容的年龄和动机：是自己想看、碰巧看见、还是被胁迫看。

为了搞清他们形成的两种或大男子主义、或生活放荡不羁的行为特征，参与调查的男性又接着回答了46个问题。

调查人员发现，越早看黄片的男性更倾向于认同男尊女卑的观念。比如，他们就认为"事情让男性负责比让女性负责更好"。

当研究人员分析很晚才接触黄片的男性时，得出的结果让他们大吃一惊：越是等到长大以后才看黄片的男性，越有可能在日后的生活中变成一个"花花公子"。这些人的一个共同特征是：他们喜欢经常更换性伴侣。

研究人员理查德森称，或许越早接触到色情内容的男性经常感觉，现实生活中的性行为对他们索然无味。

她说："这些男子在现实生活中和女性发生性行为时，经常对自己的表现产生很大焦虑。这样一来，他们的性体验就没有想的那么好，或者达不到黄片里那般生猛。"

她分析认为，反过来，"那些很晚才接触到黄片的男性会对现实生活中的性行为如痴如醉，甚至很有可能变成个淫荡的花花公子"。

不过，这项研究并未将色情图像的数量、黄片的类型以及其它诸如社会经济背景等等人口调查因素考虑在内。

当男性接触到色情内容时，或许不同的性格特征也起到不同作用。

"技术不行"

性理疗师萨灵顿说："色情内容确实对年轻男性的性态度产生影响。"

他说："看色情内容的后果就是促使年轻男性形成男尊女卑的观念，而且起根儿上就让他们认为自己床上的技术不行。"

研究人员理查德森说，无论怎样，看色情内容"对男性来说都不算是特别健康"。

她说："年轻男子要想打造自己的阳刚之气，应该去找更好的榜样。"