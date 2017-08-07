海伦·米兰说保湿霜无用 但真是这样吗？

图片版权 REUTERS/Eric Gaillard Image caption 曾经扮演英国女王的影星海伦·米兰（Helen Mirren）说，保湿霜可能对你的皮肤一点都不起作用。

曾经扮演英国女王的影星海伦·米兰（Helen Mirren）说，保湿霜可能对你的皮肤一点都不起作用。她的说法正确吗？

非也。若你有着干燥的皮肤，保湿霜帮你的皮肤留住水分，因为这种护肤品里的油腻物质让水分在皮肤内牢牢锁住。

许多年前，保湿霜涂在脸上后让人看上去十分油腻，但现在市场上销售的保湿霜成分各有不同，多数不仅好用，且让人看上去自然。

英国皮肤科学会的专家思维塔·瑞（Sweta Rai）说，关键在于找到对皮肤"胃口"的保湿霜。

她说，涂在脸上的保湿霜可以防止皮肤感染，且帮助调理皮肤。"若你使用一款良好的保湿霜，对你的皮肤绝对有好处。"

油还是水？

对油性肤质来说，思维塔·瑞博士推荐含有更多水分的化妆水。

对干性肤质来说，她建议人们选择含有更多油质的产品。

当然，说起来容易做起来难。"许多人可能正在使用错误的保湿霜，"瑞博士说。

图片版权 Getty Images Image caption 科学家说，许多人可能正在使用错误的保湿霜。

那究竟怎么选择呢？

瑞博士建议，使用防晒指数（SPF）30的防晒霜作为保湿霜不仅可以防晒，而且可以让皮肤保持充足的水分。

在价格上，其实一罐10英镑以下的保湿霜就可以是不错的产品了。

但她也表示，普通的保湿霜并不可能防止皮肤起皱纹和老化。

不过，测试过抗衰老产品的科学家们在2012年发现，它可以让脸上的皱纹变得更少一些。

"主观经验"

每个人在婴儿时期的皮肤都十分细腻光滑。

但在发育的时候，皮肤内的腺体开始分泌油脂。随着人变老，多晒太阳，冷天气和中央供热系统等，都让皮肤开始变干燥。

在冬天，人们的皮肤变得更干，夏天自然多分泌油脂，但干燥的皮肤一年四季都在某种程度上影响着我们。

最近哈佛医学院的一篇文章列出保湿霜内的几种物质可以帮助我们解决干燥肌肤。当然，这篇文章或许并没有得出太多令人惊讶的结论。"保湿霜的选择，最终都取决于人们的主观经验。"