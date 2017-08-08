墨尔本海滩惊现“食人水虫”？血案是怎么发生的
什么生物可以在浅水中攻击人类并让其脚部被咬得血肉模糊，而被攻击者完全不知道事情怎么发生的？
周一在澳大利亚墨尔本布莱顿海滩上发生的一起血案让人瞠目结舌：一种神秘的海洋生物把一个墨尔本男孩的腿咬得血肉模糊！
16岁的萨姆•卡尼塞（Sam Kanizay）踢完一场足球之后，只不过是想在布莱顿海滩泡泡脚。但是，半个小时后，当他把脚抽出水面，却发现两只脚踝血流如注。这起受伤事件引发了全世界的关注。
他的父亲贾罗德•卡尼塞（Jarrod Kanizay）说，自己的孩子在回家后两脚像是受到了"战争一样的伤害"。
专家们认为，导致流血的是细小的刺孔，来源于叮咬留下的伤害。
攻击者是谁？
贾罗德•卡尼塞说，当发现医生无法对儿子的伤情原因作出解释时，他返回海滩， 用一块牛肉重新做了一次实验，结果"捕获了成千上万只微小昆虫"。
贾罗德告诉BBC，"我亲自站在萨姆头天晚上泡脚的地方，收集到了这种奇怪的生物。"
贾罗德随后把这些样本送给了维多利亚博物馆（Museums Victoia）的一些生物学家。科学家认定这是一种被称作跳蚤或者片脚类动物的甲壳类生物（crustacean），很可能来自琴钩虾科（lysianassidae）。
但悉尼大学的汤姆森博士（Murray Thomson）认为这种生物属于甲壳类动物中的另一种类，是一种名为"哈氏圆柱水虱"（cirolana harfordi）的深海大虱（isopod）。
攻击者习性
这种片脚类海生物通常以死去的鱼蟹等海生物为食，甚至喜欢食用更大的海洋动物。
看过样本的海洋生物学家史密斯博士（Genefor Walker-Smith）对澳洲广播公司（ABC）说，"如果没有它们，海洋里将会充满着鱼类和鸟类的尸体。"
汤姆森博士说，深海大虱不仅吃死鱼和海洋昆虫，还会吃活鱼。
有一点相同的是，深海大虱和片脚类动物都主要在夜间活动。
血案的发生
专家认为，萨姆•卡尼塞遭到血腥攻击可能是多种因素的综合，包括下水时间、低水温让他双脚感到麻木等。
萨姆说，自己在水中站了30分钟之后，才感到脚部有针刺的感觉。一开始他认为是沙粒的冲击。
墨尔本的莫纳什大学（Monash University）副教授雷纳（Richard Reina）认为这种事件非常罕见。
"只有当成百上千只这种昆虫长时间持续叮咬你，才可能造成萨姆受到的这种伤害，"他对BBC说。
史密斯博士则认为，萨姆可能踩到了正在进食的昆虫。
另一个让人感到担心的后果是萨姆的伤口很难止血，一直到周一伤口仍然在流血。
雷纳副教授说，这可能是因为肌肉组织遭到密集叮咬所致。
他把萨姆受到的伤害和蚊子或者水蛭的叮咬进行类比。
"如果有成百上千只蚊子同时叮咬你的胳膊，而你又因为某种原因没有注意到，就可能导致可怕的伤害。"
但专家认为这起事件并不值得导致大规模警报，这只是一起"不幸的巧合"。
斯密斯博士认为。一般来说个人遭到这种攻击的规模会小得多，而且只会造成轻微的刺激。