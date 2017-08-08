墨尔本海滩惊现“食人水虫”？血案是怎么发生的

图片版权 Museums Victoria Image caption 海洋生物专家认为凶手是一种被称作跳蚤或者片脚类动物的甲壳类生物。

什么生物可以在浅水中攻击人类并让其脚部被咬得血肉模糊，而被攻击者完全不知道事情怎么发生的？

周一在澳大利亚墨尔本布莱顿海滩上发生的一起血案让人瞠目结舌：一种神秘的海洋生物把一个墨尔本男孩的腿咬得血肉模糊！

16岁的萨姆•卡尼塞（Sam Kanizay）踢完一场足球之后，只不过是想在布莱顿海滩泡泡脚。但是，半个小时后，当他把脚抽出水面，却发现两只脚踝血流如注。这起受伤事件引发了全世界的关注。

他的父亲贾罗德•卡尼塞（Jarrod Kanizay）说，自己的孩子在回家后两脚像是受到了"战争一样的伤害"。

专家们认为，导致流血的是细小的刺孔，来源于叮咬留下的伤害。

攻击者是谁？

贾罗德•卡尼塞说，当发现医生无法对儿子的伤情原因作出解释时，他返回海滩， 用一块牛肉重新做了一次实验，结果"捕获了成千上万只微小昆虫"。

贾罗德告诉BBC，"我亲自站在萨姆头天晚上泡脚的地方，收集到了这种奇怪的生物。"

贾罗德随后把这些样本送给了维多利亚博物馆（Museums Victoia）的一些生物学家。科学家认定这是一种被称作跳蚤或者片脚类动物的甲壳类生物（crustacean），很可能来自琴钩虾科（lysianassidae）。

但悉尼大学的汤姆森博士（Murray Thomson）认为这种生物属于甲壳类动物中的另一种类，是一种名为"哈氏圆柱水虱"（cirolana harfordi）的深海大虱（isopod）。

图片版权 Jarrod Kanizay Image caption 萨姆被迅速送到医院，他的脚踝处受伤严重。

攻击者习性

这种片脚类海生物通常以死去的鱼蟹等海生物为食，甚至喜欢食用更大的海洋动物。

看过样本的海洋生物学家史密斯博士（Genefor Walker-Smith）对澳洲广播公司（ABC）说，"如果没有它们，海洋里将会充满着鱼类和鸟类的尸体。"

汤姆森博士说，深海大虱不仅吃死鱼和海洋昆虫，还会吃活鱼。

有一点相同的是，深海大虱和片脚类动物都主要在夜间活动。

血案的发生

专家认为，萨姆•卡尼塞遭到血腥攻击可能是多种因素的综合，包括下水时间、低水温让他双脚感到麻木等。

萨姆说，自己在水中站了30分钟之后，才感到脚部有针刺的感觉。一开始他认为是沙粒的冲击。

墨尔本的莫纳什大学（Monash University）副教授雷纳（Richard Reina）认为这种事件非常罕见。

"只有当成百上千只这种昆虫长时间持续叮咬你，才可能造成萨姆受到的这种伤害，"他对BBC说。

史密斯博士则认为，萨姆可能踩到了正在进食的昆虫。

另一个让人感到担心的后果是萨姆的伤口很难止血，一直到周一伤口仍然在流血。

雷纳副教授说，这可能是因为肌肉组织遭到密集叮咬所致。

他把萨姆受到的伤害和蚊子或者水蛭的叮咬进行类比。

"如果有成百上千只蚊子同时叮咬你的胳膊，而你又因为某种原因没有注意到，就可能导致可怕的伤害。"

但专家认为这起事件并不值得导致大规模警报，这只是一起"不幸的巧合"。

斯密斯博士认为。一般来说个人遭到这种攻击的规模会小得多，而且只会造成轻微的刺激。