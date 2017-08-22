2017世纪日食：美国人见证天文奇景

你的器材不支持播放多媒体材料 全美各州见证了巨大的月影在太阳前面掠过。

一场近百年一遇的日全食奇景令全美国瞩目。

从西岸的俄勒冈到东岸的南卡罗莱纳，全美各州见证了巨大的月影在太阳前面掠过。

数以百万计的民众赶到有月球阴影的地方，戴上保护眼镜察看天空奇景。

这是38年来美国本土48州第一次看到日全食，也是自1918年以来第一次横跨东西岸。

图片版权 Reuters Image caption 赶来卡本代尔的人们并没有失望

图片版权 AFP Image caption 美国总统特朗普和夫人在华盛顿观看日食

日食奇景在当地时间10:16（17:16 GMT）率先在俄勒冈州开始出现。

很多观天人士聚集在沿海的沙滩和城镇，观看太阳光盘被月球完全摭盖长达两分钟。

而且，在全食发生之前和之后，他们还短暂地看到了一些日全食的经典奇观。

包括所谓的“倍里珠”（Baily's beads），即当部分太阳光从月球边缘崎岖的地形穿过时产生的光线；还有所谓的“钻石指环”，即日全食即将发生前和刚结束后看到的一个较强光环出现在圆环的边缘。

从俄勒冈州开始，日食奇景先后出现在爱达荷、蒙大拿、怀俄明、内布拉斯加、堪萨斯、爱荷华、密苏里、伊利诺、肯塔基、田纳西、佐治亚、北卡罗莱纳和南卡罗莱纳州。整个过程大约用了90分钟。

图片版权 EPA Image caption 用土制“针孔”机是看日食最安全的方法

图片版权 NASA Image caption 空间站太空人内斯保利在外太空拍摄到了月影

沿这条路线周边的小城镇和国家公园都挤满了来访者。

在伊利诺州卡本代尔，城市当局将他们的所在地标榜为“日全食路线的十字路口”，因为这里不仅会在周一看到全食，将在2024年出现的下一次全食也能在这里。

一如所料，卡本代尔吸引了大批观天者，他们很好地利用了这一次日全食机会，特别安排了6万个额外停车位。

这里还有另一个优势，就是能够看到全美国最长的全食黑影时段，刚刚超过2分40秒。

图片版权 Getty Images

大西洋海岸城市查尔斯顿则是最后一个看到这一次日食的地方。海滩游人在当地时间14:48分（18:48 GMT）看到全食景观。

只有在美国能看到这一次日全食，但是日偏食也能在整个北美洲看得到，向北能一直延伸到加拿大的北极圈，向南则能够到达南美洲玻利维亚。

在华盛顿，总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）和第一夫从梅拉妮娅，以及他们的儿子巴伦（Barron）也戴上了保护眼镜一起观天。

图片版权 METEOSAT 2017/Processed by @simon_rp84 Image caption 月影（图左的黑点）渐渐离开美国本土——欧洲气象卫星拍摄的图片

西欧的某些地方也能看到月球“吃”掉太阳的一小部分。

虽然只是咬掉一小口，但是在云量较少的法国和加那利群岛，这同样称得上是奇观。

而那些不在月影路线上或者被恶劣天气遮挡的人们，则总还可以上网看。

美国太空总署从多个位置拍摄并直播日食画面，有一些还是通过氢气球拍摄。

其中一些最令人惊叹的画面是来自太空轨道上的拍摄。

意大利太空人保罗·内斯保利（Paolo Nespoli）从国际空间站俯瞰到了移动的月影。

而气象卫星也从距离地方36000公里的“驻地”传回一些令人震撼的画面。

下一次在地球观察到的日全食将于2019年7月2日出现在南太平洋、智利以及阿根廷上空。

看看我们的日食计算器

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