益智游戏：解谜题（1）

敢来测试一下你的智力吗？祝好运！

第一题

你和巴瑞（Barry）还有阿尔博特（Albert） 被关在一座监狱里。你们三个人被绑在同一根绳子上，面向前方。你在最前面，巴瑞在中间， 阿尔博特在最后面。

一名监狱守卫有3顶黑色的帽子和2顶白色的帽子。他会随机把这3顶帽子戴在你们头上。

阿尔博特可以看见你和巴瑞的帽子，巴瑞可以看见你的帽子，你看不见任何人的帽子。你们没有人可以看见自己头顶帽子的颜色。

这名守卫说：“如果你们中任何一个人可以100%准确的告诉我自己头上帽子的颜色，同时不说出其他人头上帽子的颜色，我就放你们出来。 ”

守卫让阿尔博特先回答。阿尔博特是一个非常诚实又聪明的人，但是他说：“我不知道，我没有办法确定。”

守卫再问巴瑞，巴瑞也非常聪明、理性，但是他也回答不出来。

守卫最后问你，你说你100%确定你头上帽子的颜色。守卫没有办法，只能释放你们三人。

请问，你戴的帽子是什么颜色？你是怎么知道的呢？

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答案

你戴的帽子是黑色的。

要回答这个问题，你要想一下其他人看不见的是什么。

阿尔博特如果看到两顶白色的帽子，那么他就一定知道自己的是黑色的。现在他不知道，所以阿尔博特看到的一定是一黑一白，或者两个黑色的。

听到阿尔博特说他不知道，巴瑞就可以确定自己戴的一定不是白色的帽子。如果这个时候巴瑞看见前面是白色的帽子，那么他可以确定自己是黑色的。

但是巴瑞没有办法确定自己帽子的颜色，这说明巴瑞看到的一定是黑色的帽子。

所以你戴的帽子是黑色的。

（ Fit Brains公司制作）