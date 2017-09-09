新发现：南极冰穴暖如夏 未知物种似曾栖身

图片版权 Michael S Becker Image caption 有些DNA跟已知物种的相符，另外一些则很陌生

南极洲皑皑冰雪之下又发现新的生命繁衍证据，其中有些属于未知物种。跟细菌、藻类等不同，最新发现的DNA似乎属于较高级生命形态。

南极洲罗斯岛（Ross Island）上活火山厄瑞玻斯山（Mount Erebus）覆盖着厚厚的冰盖，被热气熏蒸出许多冰穴，在里面的土壤中发现了苔藓、藻类和小动物的DNA踪迹。

新西兰怀卡托大学（University of Waikato）的克雷格•凯瑞（Craig Cary）教授说，以前在南极洲的火山洞穴里发现多种细菌和藻类的踪迹，但最新研究结果似乎表明更高级的生命形式的存在。他是研究报告的共同作者之一。

另一位作者，堪培拉澳大利亚国立大学（ANU）的塞利德温•弗雷泽博士（Dr. Ceridwen Fraser)说，有的洞内温度可以高达25摄氏度，可以穿T恤衫，洞口附近较敞亮，光线还可以穿过较薄的冰层照进更深的冰穴。

这样的环境里发现植物和动物并不令人吃惊，但是有些物种的DNA序列看上去很陌生，科研人员以前没见过。

研究报告发表在《极地生物》（Polar Biology）杂志上。

图片版权 Joel Bensing Image caption 南极冰川常见溶洞，洞口处有日照

不过，美国缅因大学（University of Maine)的劳丽•科奈尔（Laurie Connell）也是课题组成员之一。她认为研究结果并不足以证明那些洞穴里现在仍有动植物在生存繁衍，下一步要做的是在那些洞里寻找活的动植物。

如果能找到，那就开启了通向一个新天地的大门。

南极洲是地球七大洲里最后一个被人类发现、唯一没有土著人居住的大陆，寒风呼啸，终年冰雪覆盖，是世界上最冷、风暴最频繁、风力最大、最干旱的荒漠地区，动植物极难生存。开花植物现在仅生长在南极半岛北端和南极大陆周围的海洋性岛屿，大陆上最多的植物就是地衣，也就是真菌和藻类共生而成的复合体。

南极洲大陆上还有几处火山，亚冰川洞穴环境可能分布广泛 。

近年来有研究指出，在南极洲厚厚的冰盖下仍有生命存活。

图片版权 Carsten Peter/National Geographic/Getty Images Image caption 2011年11月26日，一名微生物学家在罗斯岛一个冰穴里采样。

冰下别有洞天

2013年，研究人员从南极冰层覆盖下的维兰斯湖（Whillans）中取出冰样，发现湖水中含有大量生物细胞，证明2000米冰层之下仍有生命存在。

类似Whillans那样的冰封的湖泊，南极大陆上有400多个。这意味着数千米的冰盖之下另有一个不为人类所知的生态系统，数百万年与地表隔绝，系统中许多微生物的代谢、繁衍和进化形态可能都超出人类想象。

2016年春，南极洲冰层下一个蝴蝶结状的大湖被发现，科学家认为它可能是南极洲第二大冰下湖，估计蕴含着无数未被人类发现的生命形态。

这个位于南极洲东海岸伊丽莎白公主地（Prince Elizabeth Land）的冰下湖有许多长条状通道，长度约1000公里，相当于一个大湖。和其他冰下湖一样，这里也很可能含有大量被冰封数百万年而仍存活的微生物、单细胞有机体等生命形态。

图片版权 MARK RALSTON/AFP/Getty Images Image caption 3000万年前，南极大陆气候温和，草木茂盛。冰川纪改变了一切。但科学家相信冰封下仍有生命在繁衍进化。

学者们对数据的分析显示，南极海底的生命世界可能代表了一个独立的、特殊的生物区系，在数百万年的冰川进退循环中，南极还有可能是新物种的"孵化基地"。

根据发现的化石推断，3000万年前南极大陆气候温和、草木丰茂；大约2800多万年前，冰盖逐渐形成，大陆上各种生命相继绝迹，而海洋则保留了丰富的生物多样性。

海洋生物普查数据显示，南极海域已经编目的动物有75000种，其中235种是南北极海域共有的，最为人熟知的包括企鹅、海豹和鲸鱼，它们的食物来源包括以藻类为食的浮游动物。