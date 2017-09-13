你的器材不支持播放多媒体材料 两分钟看懂苹果最新发布会

苹果（Apple）发布了最新型号的高端智能手机，采用了没有主屏幕按键（Home键）的全面屏。

iPhone X（正确名称是“十”）采用面部识别系统判断用家身份，而不是以往的指纹识别。

苹果表示，Face ID使用30000个红外线打点来识别身份，比旧有的Touch ID系统更难以出错。

这是苹果迄今为止售价最贵的一款手机。

在11月3日发售时，64G存储容量的机型将售999美元（在英国则售999英镑），256G的版本售价则是1149美元（在英国售1149英镑）。

相比之下，三星的新款Note 8手机则售930美元（在英国售869英镑），存储容量64G。

“iPhone X是苹果的一项长期投资，为下一代的iPhone硬件定下模板，”咨询公司CCS Insight的杰夫·布拉波（Geoff Blaber）说。

“OLED（有机发光二极体）显示屏和新的设计很可能成为未来iPhone机型的标准，但是苹果必须首先面对维持充足供应的挑战。”

苹果表示，转向OLED显示将会帮助苹果制造出“真正的黑色”以及比以往更精准的色差。LG和三星已经在他们的手机设备上使用了类似的技术。

生产高 手机出货量 年度同比增减 至6月底时的市场份额 2016年7月 - 2017年6月 Samsung 三星 3.135亿 -3.0% 23.0% Apple 苹果 2.156亿 +0.5% 11.8% Huawei 华为 1.521亿 +26.4% 11.1% Oppo 1.112亿 +62.9% 8.1% Vivo 8610万 +60.3% 6.1% Xiaomi 小米 6400万 +2.8% 6.1% LG 5600万 -2.6% 3.8% Lenovo 联想 5170万 -15.2% 3.2% 资料来源：IDC

在iPhone X发布前，苹果最贵的手机是iPhone 7 Plus，售价969美元（在英国售919英镑）。

一名专家评价说，在令消费者花费更多的钱买它而不是竞争对手的手机这方面，苹果的能力的是“现象级”的。

数据分析机构策略分析（Strategy Analytics）的尼尔·莫斯顿（Neil Mawston）说：“或许是高价格的因素在控制着需求量，使之与他们所能生产的数量相对应。”

“不过我怀疑，苹果一直以来都有卖1000美元iPhone的想法——我们看到它的售价在逐年地悄悄上升，股东们也施加着很多压力，要让该公司的估值达到1万亿美元。”

“将他们的头号拳头产品价格抬高是做到这一点的其中一种方法。”

面部识别

苹果承认，用家对于使用面部识别来进行Apple Pay支付或者打开应用程式等动作，或许会有一点担忧。

但是苹果声称，虽然机率只有5万分之一，但是指纹识别仍然有可能被一个随机的陌生人打开，而在面部识别系统中，这个机率就下降到了100万分之一。

图片版权 Apple Image caption 苹果表示，已运用多种技术保证Face ID系统的准确运作

不过，有专家表示，这款手机没有指纹识别作为替代选项，可能仍然会令用家担忧。

“这是他们面对的最大障碍，”市场调查机构创意策略（Creative Strategies）的卡罗莱娜·米兰内西（Carolina Milanesi）说。

“直到苹果证明它在任何时候都安全可用之前，很多的消费者会有一点不愿意使用面部识别作为身份认证系统。”

“在消费者眼里，Touch ID并没有问题——他们可能会问苹果为什么要改。”

iPhone X的其他新元素：

5.8英寸（14.7cm）屏幕的精度达到每一寸458像素，这令它成为苹果迄今为止最精练的显示屏，因此也被标榜为“超级retina”

主屏幕键的消失要求用家通过在触摸屏向上滑动来进入应用程式，并通过侧面的按键来召唤虚拟助手Siri

肖像模式让摄像头将照片的背景虚化，而补光工具则在前后摄像头均能使用

电池续航能力比iPhone 7加长了两个小时

分析－BBC驻北美科技记者戴夫·李（Dave Lee）

图片版权 Reuters

这是“果粉”和华尔街都在要求的一次大飞跃。

iPhone X将很多我们一直期待的元素集合在了一起——比如et Face ID解锁手机，还有看起来很好玩的动画表情，哪怕它未必是那种会让人奔向商店的决定性功能。

所有这些玩意儿并不便宜：999美元起，是目前为止最贵的iPhone。

苹果经常被指在新技术应用上走得较慢，而我认为这种批评还会继续出现。

比如，无线充电就是在三星首次推出之后好些年才用上，还有这款手机的整体外观——不再有标志性的主屏幕键——看起来与三星Galaxy Note的最新型号出奇地想像。

图片版权 Reuters Image caption iPhone X通过面部映像捕捉，让用家控制动画图像的表情

这款手机是在新的史蒂夫·乔布斯厅（Steve Jobs Theater）发布的，这是一个特定为此类发布而建的场馆。

一幢美丽舒适的大楼，四周都是大理石，就坐落在苹果令人震撼的“太空船式”新总部旁边。这座建筑就是在iPhone十年来取得现象级成功的基础上建起来的。

iPhone X会预示着另一个伟大的时代吗？这里的观众有欢呼，有掌声，但是没有起立。在我真正试用之前，我仍然暂时不作判断。

iPhone X还加入了支持无线充电的功能。

“苹果使用了‘Qi’的无线充电标准，”咨询公司IHS Markit的伊恩·福格（Ian Fogg）说。

“使用同一个标准是一个正确的决定，因为苹果用家将能够从很多款充电枕当中选择。”

这一功能也加入到了新的iPhone 8和iPhone 8 Plus机型当中，两款新手机也在发布会上推出。

图片版权 APple Image caption iPhone 8机型也达到了防尘防水

这两款稍低端的4.7寸和5.5寸手机与前代的不同包括：

玻璃而不是金属机身

更快的处理器

改进的摄像头帮助在光线不足的情况下操作拍摄

立体声扬声器比过去音量增大25%

iPhone 8的价格在699美元至849美元之间，而iPhone 8 Plus则是799至949美元之间。

它们在英国的售价也将是同等数额的英镑，并于9月22日发售。

混合虚拟现实

新款手机与最新版本的苹果移动设备操作系统iOS 11的发布同期推出。

它还引入了扩增现实（AR）的软件开发工具ARKit，令开发者更容易将AR元素加入应用程序，虚拟图形能够与现实世界的视像混合。

苹果的市场营销总管菲尔·席勒（Phil Schiller）展示了一个应用程序，当观众在体育场馆内使用时，将会在现场实况画面上显示实时的数据。

另一个试用版则是Machines，这是一个多人玩的机器人战争游戏，可以在附近的桌面或者其他平面的图像上进行。

这些功能将不能在iPhone 6或者更旧版本的手机上使用，所以也成为了用家更换旧手机的理由。

“苹果第一次推出iPhone的时候，用家并不确定到底触摸屏会带来什么好处，但现在，我们都知道这是使用设备的一种绝佳方式，”科技产业分析家布莱恩·布劳（Brian Blau）说。

“同样的事情将会在扩增现实当中发生——它是和触摸屏同样重要，甚至更重要。”

“开发者有了新的机会，而我认为他们将会尽情拥抱这些机会，但就像他们花了几年才令触摸屏的体验完善起来一样，我认为AR也会一样。”

苹果还推出了智能手表的新版本，它拥有自己的4G连接。

Image caption 新的苹果手表有了一个红色的表冠，以突显它的4G功能

这一革新意味着，新款的Watch Series 3不需要连接iPhone就能接听电话，上网和播放音乐。不过，用家将需要为此另外支付每月的费用。

一项研究显示，苹果最近取代了Fitbit成为世界上两大可穿戴设备生产商之一，另一家是小米。

其他公司，包括LG和三星在内，此前均出售过有内置蜂窝网络的智能手表，但电池寿命的限制以及其他问题，令消费者对这些产品兴趣寥寥。

“苹果过去在所有人都认为无望的时候创建新市场方面的能力享负盛名，”莫斯顿说。

“对于像慢跑、长跑和骑行者等可能希望在户外进行运动而不需要带两个设备的人来说，一个有LTE网络的苹果手表或许是一种福音。”

最新版的苹果手表操作系统（对于前几代同样适用）将包括新的心跳监测功能。

它会在非运动状态下心跳加速时提醒用家，或者在心跳节奏不规律时发出警告，以告知患病的可能。

4G Apple Watch的售价将是399美元（300英镑），并于9月22日出售。

Image caption 发布会在苹果新总部的史蒂夫·乔布斯厅举行

4K电影

苹果还宣布推出一个新版本的电视机顶盒，将支持4K视频和HDR（高动态范围成像）素材。

少数几个预先透露的细节之一是苹果与几大电影公司达成协议，保证更高精度、更丰富色彩的电影收费不会高于高清（HD）电影。

图片版权 Apple Image caption 此前，消费者要为4K HDR电影支付高昂费用

目前的iTunes电影用家也将会免费升级。

HDR 4K电影在亚马逊（Amazon）等服务平台上已经可供租售，但是它们的价格往往远高于低精度格式的视频。