图辑：卡西尼号土星探测船发回的最美照片

卡西尼号探测船寿终正寝，我们回顾过去十三年来探测船拍摄过最动人的土星照片。

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探测船拍到这张宏伟的全景照时，土星刚刚挡着太阳。2006年9月15日，卡西尼号在土星阴影下漂流12小时，科学家能够有机会将165张独立照片合拼成全景照。

土星的左下方，你可以看到太阳在土星边缘的折射影像。外围淡淡的环圈是由土星卫星土卫二（又名恩克拉多斯）的冰冷物质构成，这个环圈又称土星E环（E ring）。

在远处、最光亮的光环的左上方的浅蓝色一点，就是地球。

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这张经过增强颜色的合拼照于2008年10月9拍摄，捕捉了土卫二的形态。水冰（water-ice）被称为老虎斑，通过土卫二南极的开口涌出。照片右方的裂口是名叫Labtayt Sulci峡谷。

土卫二的喷泉显示，在冰冷的外壳底下有大量的水。卡西尼号曾穿越喷泉，并使用仪器进行测试。喷泉包括有机化合物及岩石物料，显示海底有水热活动。继地球外，土卫二很有可能是另一个可供生物居住的地方。

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土卫七又名海碧尔琳（Hyperion）。卡西尼号2005年拍摄这张照片，能够看到土卫七犹如海棉的表面。土卫七的低密度，显示它或者由大量水冰、少量石头组成。土卫七可能是大碰撞遗留的残余部份。

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被称为泰坦的土卫六是土星最大的卫星。这张照片中，土卫六在土星前面，土卫六的环是自然的颜色。这张照片是张合拼照，由六张于2012年5月6日拍摄的照片组成。

土星正换季。当卡西尼号于2004年抵达土星时，土星的北半球是蔚蓝色。照片所见，土星北半球表面慢慢变成黄色，而南半球则变成蓝色。土星大气层紫外线造成颜色转换。北半球正迎接春天，而秋天脚步则到达南半球。

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这张近红外线的合拼照中，太阳照射土卫六的北极海。土卫六有三个大海洋，不过当中并不是水而是液体甲烷。土卫六的平均表面温度是-179C。液体烃就好像地球上的水一样。

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土星北极的旋涡看来有点像一朵玫瑰，而这个旋涡比地球上的都要巨大。风眼直径长逾1500公里，比地球的一般风眼大20倍。风眼附近的风速约每小时530公里，比起四级飓风快两倍。

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2010年11月30日，卡西尼号的窄角照相机摄到这张照片。水冰喷泉在土卫二的南极涌出。在喷泉下方，你可以看到卫星的影子。

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丽姬亚海（Ligeia Mare）是泰坦第二大的湖泊，位于北极地带。它充满液体烃，例如是乙烷及甲烷。

卡西尼号在2006年2月至2007年4月期间，拍摄到合成孔径雷达的多张照片，再组合而成。照片的颜色并不如实。

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这张高解像、自然色的环圈照片于今年7月6日拍摄，当时卡西尼号已开始最后一次绕轨道而行，结束任务后会被焚毁。这张照片显示土星B环的中内部。

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冰冷的土卫四狄俄涅（Dione）背后是金蓝色的土星及它的环圈。土星北半球的阴影来自C环及B环。

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卡西尼号最后拍下的其中一张照片──美得令人屏息。它由2016年10月28日拍摄的多张照片组合而成。卡西尼号距离土星140万公里拍摄。

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土卫八（又称伊阿珀托斯）是一个奇怪的卫星。它有一副“阴阳脸”──一边如煤灰一样漆黑；一边犹如雪一样。十七世纪，有天文学家看到了土卫八，但不知道为何只能在半个轨道才能看到它。

科学家认为，土卫八或许卷起另一卫星的物料。这些物料由碳组成，颜色也深沉。

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这张照片于2015年9月24日拍摄。土卫二（最靠近卡西尼号）及土卫三（又名特提斯）几乎完美的并排。两个卫星与卡西尼号的距离差不多，所以照片挺准确地表现它们的相对大小。

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照片右边看到孤独的土卫一（又名弥玛斯），背景是土星蔚蓝的北半球，而土星环的阴影横过卫星。卡西尼号的窄角照相机在2004年11月7日拍摄到这张组合照。

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