非法私运犀牛角换新招：先加工，后走私

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一项调查发现，将犀牛角私运出非洲的犯罪集团现今采取的方式是先将其加工成珠宝，以逃避机场的检查。

监管野生贸易的国际野生物贸易研究组织（TRAFFIC）发现，一股“正在浮现的趋势”是将犀牛角加工成手镯、念珠等首饰或者制作成犀牛粉末，进行走私。

领头的调查人员告诉BBC新闻部说，犀牛角贸易正在“转型”成一个奢侈品市场。

自2007年以来，估计非洲至少有7100头犀牛被杀。

如今，这种动物只剩下大约2.5万只。

TRAFFIC的朱利安·雷德梅耶（Julian Rademeyer）说，犀牛角被制作成“小饰物”，反映了一些过去曾在象牙贸易当中发生过的事。

“这非常令人担心，”他对BBC说，“因为如果有人戴着用犀牛角做的项链在机场穿行，谁来阻止他们？”

“警察都是在搜寻牛角的部分或者完整的牛角。”

身份象征

犀牛角走私的主要目的地并没有改变；最大的市场是中国和越南。不过调查也发现，走私的路线一直在改变和调整，也在变得更复杂，以此避开那些执法资源比较集中在这方面的国家和机场。

犀牛角在运送之前就先加工的新手段可能会令侦察更加困难。

“这还是比较前期的估测，”雷德梅耶解释说，“但是有这种关于新趋势的信息共享是至关重要的——尤其是对执法部门来说。”

他补充说，医用犀牛角的市场似乎“多少有点收缩”——很多人相信犀牛角对从风湿到癌症等广泛类别的疾病有疗效。

另一方面，拥有犀牛角——尤其对于越南的富人男性来说——也被看作是一种身份的象征。

“它是权力——是炫耀你的财富，”雷德梅耶说，“这在过去曾被称作法拉利效应——拥有某东西就代表你有钱，而且（法律）还不能把你怎样。”

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慈善组织国际拯救犀牛协会（Save the Rhino International）的运营总监苏茜·奥福德－伍利（Susie Offord-Woolley）表示，这一类信息是“必须的”，它令执法人员可以进行相关的训练，以识别出犀牛角首饰。

“他们现在先进行雕刻加工的事实，意味着这些团伙正在越来越注重安全，这是好的信号，”她说。

国际拯救犀牛协会指，以目前偷猎的数量，犀牛在未来10年就有可能在野外消失。

“这是我们所有人力图避免的，”奥福德－伍利说。

她说，这除了是为拯救一个物种之外，“也是对很多人有影响的事情”。

她说：“在过去10年，有1000名护林人员在非洲巡逻保护犀牛时被杀。”

“所以这也是一个人命关天的事情。”