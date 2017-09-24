HTC手机牵手谷歌 是否一桩好姻缘？

图片版权 Google Image caption 谷歌资深副总裁Rick Osterloh（左二）与HTC 董事长兼执行长王雪红（右二）一起出席记者会

9月21日，台湾手机大厂HTC（宏达电）宣布将旗下的手机制造部门售予美国科技巨擘Google谷歌，整笔达到11亿美金，消息也震撼了科技业界。

许多人都认为，目前手机制造上迈入颓势的HTC，做出出售决定是相当不得已的，更让外界好奇的是，选在这个时间点，做出这样子的交易决定，对于双方来说是否是对的？

台湾中华经济研究院副研究员戴志言就跟BBC中文网表示，这场交易无疑对HTC来说是场"及时雨"，HTC有望可以透过出售案，把过往的陈旧体质改善。

国立台湾大学商学院名誉教授江炯聪则认为："交易就是当下双方都满意就好，本质没有好与坏的问题"，不过他觉得谷歌一点都不急，只是在找最佳时机买。甚至他认为11亿美金对谷歌"太划算"，而HTC能在最后关头找到买主，他也表示HTC抓住最后销售自己的契机。

在被并购前，HTC在8月的营收报告约为台币30亿（1亿美金），这个数字是该集团13年来的新低。而在股市上，9月22日的收盘价是在每股76.2元，而该集团曾在2011年4月站上1300元的巅峰，7年以来股价跌了90%。曾经的台湾股王，这7年的经历从云端而急速落下。

图片版权 Getty Images

转换主力？

根据目前市占数字，HTC的手机占有仅约0.68%，面对小米、华为、OPPO等中国品牌强势兴起，HTC似乎已经失去机会。江炯聪直接说："HTC手机已经失去舞台、没有希望了"。

HTC官方虽然也表示，卖出的是手机部门，HTC未来还会继续推出自己的旗舰机种，但江炯聪并不认为如此，他苦笑："我们还能怎么相信HTC？"。

戴志言也不讳言，HTC弃守手机研发，未来必定会转向AR(扩增实境)与VR(虚拟现实)的开发。而在2016年时HTC也推出自家的虚拟现实装置"VIVE"，抢攻这块蓝海是HTC现阶段最好的出路。

戴志言说，专注在下一阶段的战场不见得是坏事，当年诺基亚被并购后，转而精进在基地台的技术上，目前诺基亚在基地台的技术与稳定度还是世界前三。加上全球手机市场确实开始饱和，是有必要转移战场。

江炯聪则说，"谷歌不像微软之前并购诺基亚，微软只有OS(操作系统)设计强劲，谷歌未来战场广泛，可以打的仗还是很多，光是在AR跟VR方面，所需要的AI(人工智能)技术，谷歌几乎是无人能出其右"。

AI技术不外乎倚靠大量地图像判读，谷歌目前在搜寻与AI技术稳坐霸主，只有如NVIDA或亚马逊等大厂可以与其抗衡。但对于HTC进军AR与VR装置，它则认为在医疗面与娱乐面上，AR与VR市场虽然仍多，只是这一年多来，很多西方大厂也抢先布局，HTC碍于资金，未必有胜算。

图片版权 Getty Images

信心依旧？

对于这项交易，不论是HTC抑或是谷歌官方，都表示了正面态度，谷歌硬件资深副总裁 Rick Osterloh就明言，HTC在消费性电子产业中，不可取代的"领先地位"，接下来这几年，势必能引领产品激发出更多创新。

Osterloh也说，过去10年内，HTC与谷歌始终关系密切，全世界首款安卓智能型手机，Nexus One智能型手机与Nexus 9平板计算机等，都是与HTC的合作结果，未来的硬件事业虽仍在萌芽，但两边会创造"独特且愉快"的经验。

HTC则由董事长兼执行长王雪红说明："HTC始终在尖端科技的创新研发上写下令人惊艳的记录，谷歌也是在发展安卓系统上的最佳推手，这协议代表双方合作伙伴关系将再次迈出稳定的一大步"。

HTC官方则说："乐见谷歌持续将台湾视为创新科技的关键枢纽，并且欢迎对台湾持续进行重大投资"。

图片版权 Reuters Image caption 现在宏达电手机的市占率不到1%

能有转机？

在这一场交易案过后，HTC被视为是保住了暂时生机，但江炯聪也感叹："HTC从过去的市占一度到10%到至今不到1%，有很多可以探讨的，谷歌出手买下，但是资金对谷歌来说，真的九牛一毛，未来HTC手机我看真的没转机了"。

江炯聪虽然认为HTC在手机的未来性已经很低，但他也表示，在苹果的软件与硬件都很强势之际，谷歌出手买下HTC的2000人硬件研发团队，绝对是个"买到赚到"的投资。

他认为"谷歌最终就是想走ODM（原厂委托设计代工）路线，加上它安卓系统全世界市占率依旧高，如果能够整合硬件，必定能与苹果一较高下"。

图片版权 Getty Images Image caption 宏达电主力发展虚拟实境装置Vive

戴志言则认为，就结果来看，HTC所营造出来的生态系很不成功，也给了台湾企业警示。从2007年的智能型手机问世，到至今十年，每一款手机的研发周期都愈来愈短，甚至半年就会推出新机，这对手机硬件商来说当然是压力巨大。他说："HTC就像是一代拳王，爆红之红就不知道要干嘛，进而迷失自我"。

他也补充："HTC一段时间拿出机海战术，想通吃上下游，但是太过频繁的更新，让消费者购买信心出现下滑，资源太重配置在更新机种"，直到中国品牌如小米、华为等开始浮现，价格战打不过对方后，但是高端手机也早已被苹果、三星站稳。

戴志言也指出，HTC在站上全世界最辉煌的时刻，却错失了世界的下一步布局机会："放眼台湾，能跟消费者有直接连结的品牌，恐怕不超过10家，远远落后中韩，台湾输的不只是广告跟战术，更有因地制宜的管理跟全球资源的有效运用"。

他也判断，谷歌虽然买下了手机研发部门，但是软件出身的企业能否去整合硬件专门的HTC团队，也是值得商榷的一环。再来是并购后，谷歌能否留用所有人才跟高阶长官，避免中韩高薪挖脚，都是接下来的核心议题："比赛真的还没结束，只是到了个里程碑，大家继续在同个战场奋斗"，他说。