榴莲为何那么臭？新加坡科学家告诉你

图片版权 DR KEVIN LIM Image caption 研究人员由5位科学家组成。

榴莲是许多人喜欢的热带水果，特别是生活在中国南方以及东南亚的人们。

但是，榴莲"臭味熏天"也是让人头疼的一件事，特别是当你想买榴莲送人的时候，要想一想到底合适不合适。

现在，新加坡的科学家终于揭开了导致榴莲臭味的秘密。

研究人员发现，导致榴莲发出刺鼻臭味的是一种气味的基因。

科学家说，这一发现意味着将来人们培育出一种"无味或者味道不那么刺鼻"的榴莲水果。

但这也引发了那些榴莲爱好者喜忧参半的复杂心情。因为，有些人就是喜欢榴莲的强烈气味。

有些人甚至在社交媒体对此发表自己的感受说，榴莲不臭就不是榴莲了，这就像"一个人没有了灵魂一样"。

图片版权 Getty Images Image caption 它可以帮助吸引动物来吃榴莲的果实，然后通过粪便传播榴莲的种子。

新加坡的科学家们经过3年的研究才找到了榴莲臭味的原因。

这个由5人组成的科研小组把榴莲这种水果的基因图谱全部绘制出来。这在世界上是首次。

他们的这一发现发表在《自然遗传学》杂志上。

该小组的组长说，榴莲中大量的硫和人们所叙述的味道相似。

正是这种独一无二的味道在自然界中有其重要的作用。它可以帮助吸引动物来吃榴莲的果实，然后通过粪便传播榴莲的种子。

这种主要产于东南亚地区许多国家的热带水果并不是让人一见钟情，需要通过后天的培养才能对其产生感情。

因此，它是一种让人既爱又恨的水果。

图片版权 Getty Images Image caption 榴莲被称为水果之王，是深受东南亚国家喜爱的水果之一。

在新加坡是不允许在室外吃榴莲的，同时也不能在公共车辆上携带这种水果，因为味道太难闻。

此外，科学家在研究了榴莲的基因之后，发现榴莲是在大约6500万年前从可可植物演变而来的。

如果将来科学家可以去除其难闻的味道，繁殖出一种杂交的水果，可能有点像吃巧克力味道的水果一样。

但这未必就是一件好事吧？