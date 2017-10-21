南太平洋海底“公墓”：空间站和卫星在此长眠

图片版权 china manned space engineering Image caption 中国的天宫一号失控了，恐怕无法葬身太空飞行器公墓

中国的天宫一号空间站现在失联失控，估计明年陨落地球，但不会落到许多其他太空飞行器寿终正寝的那个偏远地方。

现在地球上最高的山峰已经被登顶，南北两极被踏足，浩瀚的大洋和无际的沙漠被穿越，探索者和探险家们常常要寻觅新的征服目标。

这些新的目标境域中，有些被称为难抵之极，其中有两个尤其引人入胜。

一个叫大陆难抵之极 - 地球上距离海洋最远的地方。这个地方的精确位置现在仍有争议，但许多人认为它在中国和中亚之间的准噶尔山口（Dzungarian Gate，又称阿拉山口）附近。

海洋的难抵之极 - 离陆地最远的地方 - 在南太平洋皮特凯恩群岛（Pitcairn Islands ）以南约2700公里处，那片介乎澳大利亚、新西兰和南美洲的无人之地，或者更准确说是无人之水。

这个海洋难抵之极不仅吸引探索者，操作卫星的人也对它感兴趣。这是因为，送上天的卫星迟早要回落地球，问题是落到哪里。

较小的卫星在穿越大气层向地球坠落的过程中就会焚毁，但较大的卫星烧不完，残骸片块会落到地球。为了避免这些残片撞击人类生活的区域，事先就为它们设定了坠落地点，就在海洋难抵之极。

卫星公墓就在这片约1500平方公里水域的海底。最近一次盘点，那里安息着260多尊卫星遗体，大部分是俄国的。

图片版权 Getty Images Image caption 和平号空间站

前苏联的和平号空间站现在就躺在那里。和平号1986年上天，曾是许多宇航员团队的太空之家，也接待过许多国际访客。

它体积大，重120吨重，不可能在坠落途中焚毁，所以事先就设定了路径，2001年回归地球时就落在那片水域。当时有渔民见证了那一时刻，回归地球的和平号空间站是一团发光的金属残片自天而降，入水为安。

每年都有不少为国际空间站（ISS）输送给养的飞行器在这片海域坠落，焚化空间站的垃圾。

因为这种坠落是有控制的回归，所以对人类不构成危险。那片海域没人捕鱼，因为海潮从它旁边擦过，那里的海水里没有海洋生物所需的养分，所以海产很少。

下一个进这座"公墓"的将是国际空间站。

目前的计划是在下一个十年里让它退役，然后根据缜密的计划把它引到海洋难抵之极安葬。它体重450吨，是和平号的四倍，入葬场面将十分壮观。

不过，假如地面控制中心跟卫星或太空飞行器的联络中断，就无法把太空飞行器引到南太平洋卫星公墓。

1991年体重36吨的礼炮7号空间站就出现这种情况，结果落到了南美某地。美国天空实验室1979年落到澳大利亚，也是这个原因。当时地面没有人受伤。实际上，据我们所知，迄今为止还没有人被卫星残片伤及的事。

图片版权 Getty Images Image caption 电脑模拟成像显示和平号空间站2001年陨落时进入大气层时的景象

明年，我们又将遇到同样的问题。

中国的天宫一号空间站在一月至四月间返回地球。它2011年上天，是中国的第一个空间站。第二年，中国第一位女宇航员刘洋进站。

天宫一号重返大气层时轨道在衰减，中国工程师又跟它失联失控，无法点燃推进器，把它送入南太平洋。

所以，天宫一号将在北纬42.8度和南纬42.8度之间陨落。这个纬度区间相当于西班牙北部和澳大利亚南部之间的区域。我们现在无法比这更精确，只能等到它焚烧前几个小时才可能推算出陨落地点。

天空一号可能无法跟它的同伴一起在南太平洋海底长眠了。

图片版权 NASA Image caption 地球身边的太空垃圾越来越多（白点不按比例）

戴维·怀特豪斯博士（Dr David Whitehouse）是前BBC科技事务记者（1988-2006年），前BBC新闻网科技编辑。