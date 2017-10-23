图片版权 SPL Image caption 抗生素无法对付的传染病越来越多

英格兰公共卫生署（Public Health England, PHE）公布指，目前有多达五分一处方抗生素的个案，均没有必要动用抗生素。

英格兰公共卫生署指出，很多病症其实可以自行康复。这些病人需要的是回家多多休息。

滥用抗生素将会助长抗药性细菌或病毒，令传染病更难处理。

署方强调，在遏止感染方面，病人自身也有事可为。

据估算：

英格兰每年有5000人死于抗药性传染病感染

每十宗血流大肠杆菌感染症中，有四宗无法以一般抗生素治愈

到2050年，抗药性传染病造成的死亡人将多于癌症

在医治败血症、肺炎、细菌性脑膜炎等严重传染病时，抗生素不可或缺，但不是所有传染病均须用上抗生素。

英格兰公共卫生署指出，咳嗽、支气管炎这些问题，最多三个星期就会自行痊愈，使用抗生素只会加快一至两日。

该署医务总监保罗·考斯福德教授（Prof Paul Cosford）向BBC表示：“在一般情况中，我们不常需要用上抗生素。”

“我们大多数人都不时会受到感染，但我们自己的免疫系统已经足以应付。”

考斯福德教授指，病人求医时，不应假定医生应该处方抗生素给自己。如果患上一般的传染病，病人可以做的是：

多多休息

服用扑热息痛（Paracetamol）等止痛药

多喝液体

考斯福德教授说：“什么时候才需要开出抗生素，医生们有能力判断。事实上，在没有需要时服用抗生素，会令你更容易在接下来数个月，感染该款抗生素对付不了的传染病。”

倡议组织“别令抗生素无效”（Keep Antibiotics Working）致力向病人派发单张，解释一般传染病需要多少时间痊愈，以及简介严重传染病的症状。

“世界末日”？

现时，传染病细菌越来越“狡猾”，即使用上抗生素也不能将它们杀死。目前已发现能够抗衡所有抗生素的致命细菌，并已出现死亡个案。

英国政府医疗总监戴维斯教授（Professor Dame Sally Davies）警告，长此下去，人类将面对“抗生素末日”。

图片版权 iStock Image caption 英国卫生部门近年加紧宣导医生减少处方抗生素

抗生素变得无效的话，不但会令传染病更难治好，其他医疗程序如剖腹产子及个别癌症疗程，均会变得过份危险而无法进行。

抗药性较高的传染病细菌，会送往位于北伦敦的英格兰公共卫生署实验室研究。

实验室抗药性研究部门主管尼尔·伍德福德教授（Prof Neil Woodford）说，目前效用最强的抗生素，如碳青霉烯类抗生素（carbapenems），失效的情况越来越频繁。

伍德福德教授向BBC表示：“2005-2007年那段时间，抗生素无法杀死细菌的个案，每年只有2-4宗。”

“去年，抗生素无效的个案，已证实超过2000宗。”