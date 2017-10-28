VR的虚拟和现实：变个法子讲故事

图片版权 Emmanuel Lubezki Image caption 独自从墨西哥偷渡去美国，VR让你身临其境，感同身受。

美国和墨西哥边境，美国边防巡逻队，黎明前的黑暗中，墨西哥偷渡客在荒漠上向美国潜行。你心惊胆战、脚底的沙砾看上去又烫又硬，不知何时旁边多了几个跟你一样的同胞，你们对视片刻，继续旅途……小心，边防巡逻队来了！

你的偷渡旅程持续了6分半钟。摘下VR头盔，你回到现实，感受似乎还停留在虚拟世界里那片荒漠。

这个虚拟现实（VR）作品刚获得奥斯卡特别奖，11月11日颁奖。

题为《Carne y Arena》（意为肉体与沙砾，虚拟存在、实体隐形），作品根据美墨边境偷渡者的真实经历创作；它的作者是墨西哥奥斯卡获奖导演亚历桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图（Alejandro Gonzalez Inarritu）。

作品曾在今年戛纳电影节展出，目前在美国洛杉矶、墨西哥城和意大利米兰展出，门票均已售罄。

图片版权 Getty Images Image caption 伊纳里图2016年凭《荒野猎人》获奥斯卡奖。

VR（虚拟现实）炙手可热，VR游戏和观赏体验出现在世界各地越来越多的城市，就像很久以前街上几个铜板看一次的西洋镜，或者流动书摊上收费租阅的小人书。

电影艺术和VR科技的结合，在电影界是一大突破，为受众提供了传统观影所无法获得的身心体验。

今年4月公布的一份报告称，VR今年为电影行业增加70亿美元收入，到2021年，这个数字将出现10倍的增长。

据信，在伊纳里图的VR作品之前获颁奥斯卡特别奖的是1996年的动画片《玩具总动员》。美国电影艺术与科学学院说，颁这个奖是为了表彰这种将VR技术和电影艺术结合，提供视觉和沉浸式体验的叙事方式。

伊纳里图为创作这个多媒体VR作品走访了来自中美洲和墨西哥的难民，他们的经历在他脑子里"趋之不散、难以忘怀"。他希望这个VR作品的观众能获得"身临其境、亲历其事的直观感受"。

伊纳里图和摄影师伊曼纽埃尔·卢贝茨基11月11日领取特别奥斯卡奖。

图片版权 Alex Ford Image caption 摇滚乐队Miro Shot 2017年5月在阿姆斯特丹举办VR音乐会

图片版权 Alex Ford

VR的颠覆力

那么，VR是否真的在深刻改变我们对周遭环境和世界的认知呢？

除了电影行业，作为一项前沿技术，VR在许多领域的应用日益普及，从摇滚乐到心理治疗，还有传媒，都在探索如何利用虚拟现实技术提供全新的产品。

作曲和表演艺人罗曼·拉帕克（Roman Rappak）和他的乐队Miro Shot 是摇滚乐界最先引进VR的先驱之一。

今年5月，荷兰政府项目拨款支持下，拉帕克在阿姆斯特丹的当代艺术中心推出首场VR摇滚乐演唱会。现场是这样的：观众分批入座，一次约10人，戴上头盔，欣赏拉帕克和乐队在台上演唱他创作的Lifeforms，时长约8分钟。

观众感觉临空飞越一片旷野，风扇送来野外花草树木清香，环顾四周，360度全景视觉。

拉帕克说，除了摇滚音乐会本身就有的各种刺激，VR带来更强烈的体验，色彩、嗅觉、时空、节奏，所有的感官都得到刺激；VR放大了摇滚乐的现场感受。

图片版权 University of Oxford Image caption VR虚拟情景，伦敦地铁车厢，精神或心理病患的治疗多年前就开始用VR辅助

精神疾患治疗辅助

在焦虑症治疗中采用VR技术，早在1990年代早期就开始了。

牛津大学教授弗里曼（Daniel Freeman）认为，VR具有颠覆部分精神疾病疗法的潜能。

他解释说，许多精神和心理疾病跟周围环境有关，比如在封闭的空间里感到恐惧。通过虚拟现实，可以让患者感觉置身于一个令他们焦躁的环境，然后引导他们以最佳的方式克服这种焦虑，比如恐高症和抑郁症。

VR可以为患者量身度造"问题环境"，比如电梯、地铁车厢，里面的拥挤程度可高可低，视患者焦虑程度而定；通过调整虚拟环境的拥挤程度，医生可以引导患者逐渐减少焦虑。

VR技术的临床应用目前还需更多研究。

图片版权 University of Oxford Image caption 虚拟场景：电梯里的人

新闻要不要VR？

相比之下，新闻界在接纳VR技术方面落后了。

BBC的沃森（Zillah Watson）为路透新闻研究所撰写的报告 - 《新闻的VR：新的现实？》

这份报告希望解答这几个问题：新闻机构如何用VR赚钱？目前VR对于受众来说有多迫切？

2015年，《纽约时报》决定引进VR， 推出应用程序，各地同行开始无法淡定。VR确实是一种极强大的叙事手段，也促使业者重新思考新闻的本质、内涵和外延。

不过，操作层面很复杂。

从一开始就有分歧：是完全虚拟还是部分虚拟？即不需戴头盔就可直接观看的360度全景视频。受众看新闻是否愿意全副武装？这是个问题。

沃森认为，目前来说，虚拟现实VR的最佳平台可能更多属于专题报道类"软新闻"。

VR对电视新闻也是个挑战，因为传统上新闻是通过记者向受众传达的，而VR的优势在于拉近受众跟被报道对象的距离，比如难民营，VR可以产生身临其境的效果。

图片版权 Tribeca Film Festival Image caption Draw Me Close，演员扮演的母亲跟戴着VR耳机目镜的观众互动，也有人因此称这只能算AR

变个法子讲故事

VR进入传媒的最大的障碍，可能还在于对受众的需求了解不够。

伦敦国家剧院的数码部负责人考菲22年前写论文，主题就是VR在处理惯犯中的应用，所以在他看来这根本就不是新东西。

科技馆、天文馆的立体星空电影也已经有不短的历史。

但现代VR技术的重要性直到4年前才变得清晰，VR作为一种讲故事机制，其开发利用才被提上日程。

国家剧院今年在纽约Tribeca电影节参展的VR作品，"Draw Me Close"，好评如潮。观众戴着头盔，在一个孩子的卧室跟演员扮演的孩子母亲互动。

不过，国家剧院还没有确定以什么方式提供VR作品，目前还在试验阶段。

图片版权 Artificial Eye Image caption 2016年的《失明日志》（Notes on Blindness）带观众经历了作者自己的失明过程

变才是终极永恒

VR可以是独自一人的体验，也可以是众人共享一个虚拟现实空间但互不往来，也可以是社交式VR，一群人在同一个虚拟空间互动。

在虚拟现实领域，最大的变量来自技术本身的进步。目前还在戴头盔阶段，但也许不久这套行头就过时了，而受众对VR的期待也变了。

驾驭VR，最关键的一点是不能陷得太深，因为唯一可以确定的是一切都在迅速改变。