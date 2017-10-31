脸书自查：俄机构大选期间发贴八万条

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脸书（Facebook）透露说，过去两年里有多达1.26亿美国用户看过俄罗斯机构上传的帖子。

这家社交媒体网站表示，在2016年美国大选前后，俄罗斯机构在脸书上制作了大约8万条帖子。

其中大部分帖子内容和制造对立情绪的政治社会信息相关。

和另外两家社交媒体巨头推特、谷歌一样，Facebook在参议院听证会之前公布了上述信息。此次听证会将详细了解俄罗斯在这些流行社交网站上的影响力。

俄罗斯方面反复否认自己试图影响美国总统大选。

路透社和美国《华盛顿邮报》看到了Facebook公布的文件内容。

这8万条帖文的发布时间是2015年6月到2017年8月之间。

Facebook称发布者是一家和克里姆林宫有关联的俄罗斯公司。

路透社引用Facebook总法律顾问科林•斯特雷奇（Colin Stretch）的话称，"这些行为违背了Facebook构建社区的使命，违背了我们所有初衷。"

"我们愿意尽自己所能正视这种新的威胁。"

调查社交网络案关键进展

2016年11月：Facebook创始人扎克伯格称"那些指认Facebook上的假新闻影响了美国大选的说法非常疯狂"。

2016年11月：扎克伯格承认Facebook上的"一小部分"内容是假新闻。

2017年8月：Facebook表示它将通过对涉嫌假新闻的内容进行事实查核的方式应对假新闻，并将查核结果公之于众。

2017年9月：美国参议院情报委员会谴责推特，称它提供的关于俄罗斯干预美国大选案相关调查结果不够充分。

2017年10月：媒体报道称，谷歌发现了俄罗斯机构花费数万美金购买广告影响大选的证据。

2017年10月：Facebook称将提供俄罗斯机构在大选时购买的3000多条广告的细节。

2017年10月：出于对俄罗斯机构购买广告影响选举的担心，推特禁止两家俄罗斯新闻机构购买广告，遭禁的分别是《今日俄罗斯》（RT）和俄罗斯卫星通讯社（Sputnik）。

根据《华盛顿邮报》报道，谷歌本周一还披露说，一些来自俄罗斯的帐号在18个频道中上传了超过1000个视频。

与此同时，根据路透社消息，推特发现了2752个账户涉嫌和俄罗斯支持的互联网研究机构有关联，推特已经暂时关闭了这些账户。

BBC北美科技记者戴夫•李（Dave Lee）分析称，一年前扎克伯格还将这种关于Facebook涉嫌帮助俄罗斯干预美国大选的指认称为"疯狂"，现在这已经成为这家全球最大的社交网络面临的一场危机。Facebook的声明可以被看作小小的忏悔。