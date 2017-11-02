研究：赚得多不如睡得好 睡不好觉伤大脑

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你睡觉好吗？你可能想象不到睡眠对我们的身心健康有多重要。

科研人员发现，只要几个晚上没睡好觉，就可以干扰你大脑的正常运作。

在英国，人均每晚的睡眠时间大约为6.5小时。而对大多数人来说，这是不够的。

越来越多研究表明，刻意减少睡眠对人们的身心有严重的影响。

同时，研究人员还发现，接连几个晚上睡不好觉就会让人体的血糖紊乱，其结果可能会导致人们多吃，甚至会影响DNA。

几年前，由BBC所制作的一部纪录片《相信我，我是医生》曾经让一些志愿者作了一个实验，让他们连续一周每晚少睡一个小时。

结果发现，每晚少睡一个小时可以对人体的大约500个基因产生影响，其中一些与炎症和糖尿病有关的基因。

睡不好觉

图片版权 Getty Images Image caption 在英国，人均每晚的睡眠时间大约为6.5小时

睡眠不好不但影响人们的身体健康，而且还会影响人们的精神健康。

BBC《相信我，我是医生》的节目制作组与牛津大学联手，召集了四名平时睡觉非常好的志愿者，让他们在头三个晚上睡足8小时，不受任何干扰。

但之后的三个晚上只让他们睡4个小时，同时用精密的仪器监测他们的睡眠。

这些志愿者需要填写有关他们精神和情绪的问答表，还要用视频日记的方式记录每天的心情。

研究人员惊奇地发现，三个晚上睡不好觉之后，志愿者的情绪发生迅速的变化。

他们的焦虑、抑郁以及压力都开始上升，此外他们开始疑神疑鬼，不相信别人。

虽然其中有一名志愿者表示，减少睡眠对他来说似乎没什么感觉。

然而，研究人员还是发现他的积极情绪开始下降，消极想法开始上升。虽然他本人不觉得有什么不同。

陷入消极情绪

研究人员还做了另一项实验，他们征集了数千名睡眠有问题的学生，把他们分成两组。

一组接受了旨在改善他们睡眠质量的认知行为疗法，而另一组织是接受了普通的建议。

10个星期后发现，接受认知行为疗法的这组学生的失眠率降低了50%，同时他们在焦虑和抑郁方面的得分都有所改善。

此外也大大减少了他们出现幻觉和疑神疑鬼的几率。

这一实验表明失眠可以导致精神健康问题，也就是说失眠是因而不是果。

牛津大学的心理学教授弗里曼说， 之所以睡眠不足会干扰人体大脑是因为它会使人产生不断的消极思维。

弗里曼教授说，睡不好觉负面想法就会增多。

在英国，大约有5%到10%的人患有失眠症，多数人尽量让自己不受太大影响，正常地生活和工作。但是，失眠的确可以增加一系列精神疾病的风险。

因此，改善睡眠质量可以改善一个人整体的健康和幸福感。

美国南加州大学的一名心理学教授甚至表示，赚钱赚得多不如睡觉睡得香，因为每晚多一个小时的睡眠可以增加人们的满足感。

由此可见，睡眠有多么重要。