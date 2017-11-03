日法科学家宣布在胡夫金字塔内发现大密穴

图片版权 SCANPYRAMIDS Image caption 这些数据被提供给专家进行分析。

埃及的胡夫金字塔内发现巨大的密穴，金字塔的神秘感进一步加深。

由于研究者并未进入这些密穴，最新研究并未证实这些密穴存在的原因，也还没有搞清楚这些密穴里是否存有有价值的物品。

来自日本和法国的科学家在对这座著名的金字塔进行了两年研究之后宣布了这项发现。

他们运用了一种名叫μ介子透视图（muography）的成像技术向这座金字塔内部进行"窥探"，这种技术可以探测到岩石物体内部的密度变化。

胡夫金字塔建于公元前2509到公元前2483埃及法老胡夫统治时期。这座金字塔高达140米，是位于埃及郊区吉萨区域内最大的金字塔。

扫描金字塔项目（Scan Pyramids）已经在金字塔的背面检测到一个小洞穴

这个新发现的洞穴长度大约30米，高度几米

三套μ介子透视图（muography）装置都在同一地点发现了同样东西

胡夫金字塔因为内部拥有3个巨大房间以及一系列通道而闻名，其中最让人惊叹的是一间长达47米、高8米的大画廊。

最新发现的洞穴正好位于这间画廊的上方，尺寸和其相当。

"我们还不知道这个大洞穴是水平或者倾斜的，我们也不知道这个洞穴是单结构还是复合结构，" 扫描金字塔（Scan Pyramids）项目的负责人塔尤比（Mehdi Tayoubi）说。

"我们知道的是这个大洞穴确实存在。这个发现是惊人的，因为据我所知此前没有任何理论做出过这一判断。"

图片版权 SCANPYRAMIDS Image caption 最新发现的密穴正好位于已知的大画廊正上方。

扫描金字塔项目团队还没有把这个洞穴描述为"房间"。

胡夫金字塔内有一些间隔空间，专家认为这是建筑者为了避免出现由于上层石头太重导致坍塌而设计的。

比如，位置较高的一个国王房间上方就有5个间隔空间。

美国著名考古学家马克（Mark Lehner）领导的小组正在对这项发现进行评估。

他表示，μ介子透视技术是可靠的，但目前还不能说这一发现有巨大价值。

马克告诉BBC，"这也可能是建筑者为了保护大画廊狭窄的顶部而留出的某种空间。"

"现在还只能说发现了差异和不规则。我们现在不能像英国埃及学者哈沃德•威瑟（Howard Vyse）在19世纪时那样炸开一条路闯进金字塔内部。我们需要更多时间。"

来自开罗大学的另外一位团队领袖哈尼‧希拉勒（Hany Helal）则认为，新发现的洞穴太大了，难以发挥消解上层压力的作用。但他也承认这一观点需要进一步讨论。

"我们正在做的事情是，了解金字塔的内部结构以及金字塔是如何建造的，"他告诉记者。

"埃及学者、考古学家以及建筑师都有一些假设。我们正在做的就是给他们提供数据。他们才能进行验证。"

这一发现也具有不确定性，因为μ介子透视技术获得的数据不一定非常精确。

过去50年间这项没有伤害性的技术被用于调查冰川、火山等巨大物体的内部。它还被用于调查福岛核电站废弃的反应堆。

μ介子透视技术利用高能粒子穿过岩石物体表面。当这种高速射线遭遇空气物质时，它会产生一种含有μ介子的子粒子。

这些子粒子以接近光速的速度移动，能穿过岩石表面。但一些粒子会被吸收，或者被岩石内的矿物质原子反射。在目标区域下面放置的μ介子探测仪就能通过接收到的情况描绘出不规则的密度图。

图片版权 SCANPYRAMIDS Image caption μ介子检测仪必须安装在目标物体下方。

三套μ介子透视图（muography）装置都在同一地点发现了同样东西。

巴黎萨克雷大学（University Paris-Saclay）的塞巴斯蒂安（Sebastien Procureur）强调，μ介子透视装置只能检测大的景象，这种扫描并不是为了寻找金字塔内一般的小孔。

"如果到处都有小孔，那检测到的密度是基本是相同的。"

现在的问题是如何进一步调查这个密穴。

法国国家计算机科学以及应用数学研究所的穆雷（Jean Baptiste Mouret）表示，团队已经有了一个想法，但需要首先得到埃及当局的许可。

"我们想钻出一个很小的孔，然后使用能够进入这种3厘米尺寸小孔的机器人。我们正在想办法制造这种可以飞行的机器人。"他说。

关于胡夫金字塔的这项调查结果已经发表在本周的《自然》杂志上。