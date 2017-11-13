研究：性交可引起心脏骤停但情况罕见

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美国有研究首次发现，性交可以引起心脏骤停（cardiac arrest），而这个情况在男性间比女性更常见。但研究同时指出，由性交引起的突发心动停止并非常见。

位于加州的锡达斯—赛奈医疗中心（Cedars-Sinai Heart Institute）研究员丘格（Sumeet Chugh）指，这是学界首先发现性交与心脏骤停有关。

研究人员检视了4,557宗个案，当中只有34宗有研究对象在性交期间或性交后一小时后出现心脏骤停，而这些个案中，有32宗个案均是男性。

心脏骤停是指心脏突然停止运作，患者可停止呼吸，并失去知觉。如不及时为病人施行心肺复苏法（CPR），病者有机会死亡。

你知道吗？

如心脏骤停发生在医院以外地方，死亡率可以达到90%

病人病发后，如不及时获得适当治疗（如心肺复苏法或心脏去纤颤法），每过一分钟，存活的机会就会减少10%

如病人在病发后数分钟内有人为他施行心肺复苏法，病人的存活率可增加两、三倍

施行心肺复苏法时，每分钟应按压病人的胸部100至120次。著名英国乐队Bee Gees的歌曲（Stayin' Alive，意译为“活下去”）的拍子刚好符合这个要求

丘格和其他研究员搜集了2002至2015年在俄勒冈州（Oregon）因心脏骤停而入院治疗的个案。他们发现当中只有1%的个案与性交有关，而绝大部份的病者均属中年、非洲裔和有其他心脏疾病纪录。

研究也发现，这些个案当中，虽然病者的伴侣在场，只有约三分之一有为他们施行心肺复苏法。

丘格指，这显示当局仍然需要教育公众心肺复苏法有多重要、和如何为其他人施心肺复苏法。

另有研究显示，小童六岁起就可以学习如何为其他人施心肺复苏法。

根据英国心脏基金会建议，病人心脏病发后，最少应等候四至六星期才可重新开始性行为。